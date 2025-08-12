Второй раз за неделю: СБУ ударила по терминалу хранения "Шахедов" в Татарстане

Предыдущая атака на российский хаб была осуществлена 9 августа 2025 года.

СБУ ударила по логистическому хабу россиян / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Основное:

СБУ ударили по терминалу с "Шахедами"

Это уже вторая атака на логистических хаб в Татарстане

Беспилотники Службы безопасности Украины второй раз за неделю атаковали терминал хранения дронов типа Shahed в Татарстане РФ. Терминал находится на расстоянии 1300 километров от Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Дальнобойные дроны Центра спецопераций "А" СБУ осуществили повторное поражение логистического хаба, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним. Склад находится в российском населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан, на расстоянии 1300 километров от Украины", - говорится в сообщении.

В СБУ сказали, что видео от местных жителей подтверждают поражение хаба с "Шахедами".

Предыдущая атака СБУ на этот военный объект РФ состоялась 9 августа текущего года.

В ведомстве добавили, что повторная атака направлена на снижение возможностей врага для "шахедного" террора Украины.

"СБУ продолжает ряд спецопераций по поражению вражеских объектов в глубоком тылу РФ... Операции на предприятиях, которые обеспечивают вооружением российскую военную машину, будут продолжаться и в дальнейшем", - отметили в пресс-службе СБУ.

Шахед / Инфографика: Главред

Взрывы в России - новости по теме

Как писал Главред, 11 августа, дальнобойные дроны СБУ нанесли удар по производственным мощностям "Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина" в Нижегородской области РФ. На заводе изготавливают компоненты для ракет, которыми РФ обстреливает Украину.

Недавно украинским бойцам удалось поразить ряд важных объектов на территории РФ, среди которых - Афипский НПЗ. Предприятие ежегодно перерабатывает более 6 миллионов тонн нефти - это примерно 2% от всего объема, который перерабатывают в России.

Накануне стало известно, что Рязанский НПЗ прекратил работу двух установок после атаки украинских дронов. после ударов были выведены из строя две основные установки первичной переработки нефти - CDU-3 мощностью 8600 тонн в сутки и CDU-4 мощностью 11 400 тонн в сутки.

Другие новости:

