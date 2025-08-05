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После атаки дронов: Рязанский НПЗ вдвое сократил мощности, подробности

Мария Николишин
5 августа 2025, 10:26
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Сейчас российский завод продолжает работу на установке CDU-6.
После атаки дронов: Рязанский НПЗ вдвое сократил мощности, подробности
Дроны атаковали Рязанский НПЗ / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Главное:

  • Рязанский НПЗ работает лишь на 48% мощности
  • Там после атаки дронов были выведены из строя две основные установки первичной переработки нефти
  • Также был поврежден Новокуйбышевский завод

Рязанский НПЗ прекратил работу двух установок после атаки украинских дронов. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что после ударов были выведены из строя две основные установки первичной переработки нефти - CDU-3 мощностью 8600 тонн в сутки и CDU-4 мощностью 11 400 тонн в сутки.

видео дня

"Сейчас завод продолжает работу на установке CDU-6. Ее мощность составляет 23 200 тонн в сутки, что соответствует примерно 48% от общей перерабатывающей способности предприятия", - говорится в сообщении.

Согласно данным, в прошлом году завод переработал 13,1 миллиона тонн нефти. При этом было произведено 2,3 миллиона тонн бензина, 3,4 миллиона тонн дизеля, 4,2 миллиона тонн мазута и 1 миллион тонн авиатоплива.

Стоит также добавить, что помимо Рязанского НПЗ, был также поврежден Новокуйбышевский завод "Роснефти". Он полностью остановил работу со 2 августа.

"Рязанский нефтеперерабатывающий завод находится под контролем "Роснефти". Заявленный максимально возможный объем обработки НПЗ: 17-18 миллионов тонн нефти в год. Основная часть продуктов нефтепереработки экспортируется", - отметили в издании.

Удары по российским НПЗ

Генштаб ВСУ сообщал, что в ночь на 2 августа украинские силы совершили ряд удачных ударов по объектам российской нефтеперерабатывающей и оборонной промышленности.

Тогда под удар попали Рязанский и Новокуйбышевский НПЗ. Также были атакованы нефтебаза "Анна нефтепродукт" и завод АО Пензенское производственное объединение "Электроприбор".

После атаки дронов: Рязанский НПЗ вдвое сократил мощности, подробности
Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 5 августа дроны атаковали Ростовскую область РФ. В результате на территории железнодорожной станции "Тацинская" вспыхнул пожар.

В ночь на 4 августа в Волгоградской области России также гремели взрывы. Под удар дронов попали объекты транспортно-энергетической сферы.

Кроме того, ночь на 3 августа также была громкой для россиян. Так, несколько городов страны-агрессора России оказались под атакой неизвестных дронов. В частности, взрывы раздавались в Воронеже и Сочи.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

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