Удар украинского дрона в нефтяное сердце РФ: чем грозит остановка ключевого завода

Российский нефтезавод приостановил переработку нефти после удара беспилотников ВСУ

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Украинские дроны остановили Новокуйбышевский НПЗ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, скриншот

Кратко:

Атака дронов остановила работу Новокуйбышевского НПЗ

Повреждена главная установка переработки нефти - КДУ-11

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть", со 2 августа приостановил первичную переработку нефти из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника, пожелавших остаться анонимными.

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Повреждена ключевая установка КДУ-11

По словам собеседников агентства, в результате атаки была выведена из строя главная установка первичной переработки нефти - КДУ-11. Завод имеет две такие установки: КДУ-11 мощностью 18 900 тонн в сутки и КДУ-9 на 4 700 тонн. При этом КДУ-9 планировалось остановить в августе для капитального ремонта, который продлится ориентировочно до сентября.

Reuters отмечает, что до атаки предприятие перерабатывало около 18 000 тонн сырой нефти ежедневно.

"В прошлом году завод переработал 5,74 млн тонн нефти, произвел 1,10 млн тонн автомобильных бензинов, 1,64 млн тонн дизельного топлива и 1,27 млн тонн мазута, согласно данным отраслевых источников", - пишет агентство.

Значение завода для "Роснефти" и военной отрасли

Новокуйбышевский НПЗ считается самым мощным среди предприятий самарской группы "Роснефти". Его годовая проектная мощность составляет 8,8 млн тонн. Завод также изготавливает топливо для российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

НПЗ в РФ/ Главред: инфографика

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Как сообщал Главред, в ночь на 2 августа украинские силы совершили ряд удачных ударов по объектам российской нефтеперерабатывающей и оборонной промышленности.

Недавно дроны атаковали важный железнодорожный узел в Ростовской области. Этот узел расположен в городе Сальск. Через него российские войска перебрасывают оружие и личный состав на фронт.

Ранее также дроныатаковали радиозавод в российской Пензе. Около часа ночи 31 июля в Пензенской области было объявлено об опасности из-за беспилотников.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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