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Политолог раскрыл "главную миссию" Виткоффа в Москве: чего ожидают в Вашингтоне

Руслан Иваненко
4 августа 2025, 20:59
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Трамп демонстрирует готовность к диалогу и использует миссию Виткоффа как аргумент перед санкциями.
Уиткофф, Путин
Москва может предложить условия перемирия, но их серьезность вызывает сомнения у экспертов / Коллаж: Главред, фото: Главред, фото: скриншот, kremlin.ru

Читайте в материале:

  • Почему Трамп использует Виткоффа в качестве посредника
  • Какое "послание" может передать Путин американцам
  • Возможно ли прекращение войны в ближайшее время

На этой неделе специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Москву. Как предполагает политолог Игорь Рейтерович, главной целью визита может стать передача сообщения от президента России Владимира Путина к американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом он заявил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Возможная причина визита: последняя попытка переговоров перед санкциями

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"Похоже на то, что этот визит - это как бы последний довод, возможность поговорить еще перед введением этих ограничительных мер. Я, кстати, чего-то такого ожидал - что Трамп под конец даст такую возможность России. Он это подает как: 'русские попросили'", - отметил Рейтерович.

Россия обратилась через закрытые дипломатические каналы

По мнению политолога, не исключено, что российская сторона обратилась к США через закрытые дипломатические каналы с предложением обсудить общие позиции по завершению войны.

"Здесь интересно, что Уиткофф, который поедет в Россию, - скорее всего - в данном конкретном случае будет использован лишь как, скажем, инструмент. В том плане, что, в отличие от предыдущих визитов, он вряд ли повезет что-то от Трампа. У него будет "главная задача" - получить что-то от Путина и собственно Трампу потом передать", - добавил политолог.

Кремль может предложить условия для переговоров

По словам Рейтеровича, Кремль может передать свое видение условий завершения войны, при которых Москва готова сесть за стол переговоров.

"С другой стороны, эта история выгодна для Трампа. Знаете почему? Потому что он сможет потом спокойно выйти и сказать: 'Смотрите, я сделал все, что мог. У меня Виткофф снова летал в Москву, пообщался, но, к сожалению, Путин стоит на своем. Он не собирается заканчивать войну. То, что он передал, - это несерьезно'", - пояснил эксперт.

Возможно начало реальных переговоров

В то же время, если Путин пойдет на уступки, не исключено, что в конце недели могут появиться сигналы о возможном начале реального переговорного процесса.

"Я не сильно верю в завершение войны в конце недели, здесь речь может идти о реальных переговорах. Не всю ту туфту, которой занимаются россияне, а серьезный какой-то разговор, который будет касаться прежде всего прекращения боевых действий, то есть какое-то перемирие, а затем - обсуждение уже других ключевых вещей", - отметил Рейтерович.

Параллельный визит спецпредставителя в Киев

Политолог также добавил, что параллельно в Киев может прибыть еще один спецпредставитель Трампа - Кит Келлог.

"Такая, знаете, 'челночная дипломатия' на две стороны. Пока официального сообщения по Кэллогу я не видел. Но, поскольку об этом уже написали и провластные медиа, я думаю, что там все тоже будет происходить в примерно таком же формате", - сказал Рейтерович.

Объяснение эксперта

По словам дипломата и директора Центра оборонных стратегий Александра Хары, даже в случае достижения мирного соглашения это вряд ли будет означать конец войны. Он подчеркивает, что для Украины остается единственным реальным вариантом - готовиться к длительному сопротивлению, ведь Россия не намерена останавливаться.

"Если будет прекращение огня, на которое надеется Трамп, это скорее станет паузой в войне, а не ее завершением. Такая пауза открывает начало нового, третьего этапа конфликта", - отмечает эксперт.

Александр Хара добавляет, что Россия может прекратить агрессию только при двух условиях: изменения политического режима в Кремле, которых пока не видно, или из-за усиленного давления политических и экономических проблем, которые могут заставить Путина отказаться от войны.

Война России против Украины - новости по теме:

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп 28 июля объявил о новых сроках ультиматума для Кремля. По словам Трампа, если за 10-12 дней Москва не заключит с Киевом мирное соглашение, ее экономических партнеров ждут вторичные санкции.

Путин в ответ повторил ультиматум в адрес Украины: он "потребовал" вывода Сил обороны из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Украина якобы должна отказаться от вступления в НАТО и перейти к нейтральному статусу.

30 июля Трамп анонсировал визит спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа в Москву. Деталей американский президент не раскрыл. "Он едет в Россию, хотите верьте, хотите нет", - подчеркнул Трамп.

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Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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