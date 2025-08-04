Трамп раздражен Путиным, отношение изменилось по одной причине – The Hill

Трампа раздражают два иностранных лидера, но Путин – особенно, пишут журналисты.

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Путин особо раздражает Трампа - СМИ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот YouTube

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Трампа больше всего раздражают Путин и Нетаньяху

Путин угодил в особую опалу у Трампа

Трамп из-за Кремля не может остановить войну в Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны-оккупанта России Владимир Путин – два иностранных лидера, которые больше всего раздражают Трампа. Особенно раздражает Трампа именно Путин.

Трамп изменил отношение к Путину

В материале The Hill говорится, что есть мировые политики, которые больше всего "усложнили политические расчеты Трампа на мировой арене". Как пишет автор, это – Путин и Нетаньяху, причинившие страдания украинцам и палестинцам, и не желающие менять свой политический курс.

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Впрочем, больше всего отношение Трампа ухудшилось именно по отношению к Путину. Глава Кремля отверг его призыва остановить войну против Украины, а на днях Трамп и вовсе отправил две ядерные подлодки ближе к России, чтобы ответить на провокационную риторику заместителя Путина в Совбезе РФ Дмитрия Медведева.

Таким образом, тон Трампа в отношении Путина кардинально изменился, если сравнивать с февралем 2025 года, когда он и Венс критиковали президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме и обвиняли в якобы неблагодарности за военную помощь.

Почему Путин теперь раздражает Трампа

Трамп хочет закончить войну в Украине, а Путин – нет, вот почему изменился тон хозяина Белого дома в отношении кремлевского руководителя, пишет The Hill.

Причем Трампа особенно раздражает способность Путина вести "конструктивные и дружелюбные" разговоры по телефону, ведь после этого российские оккупанты наносят жестокие удары по Украине.

Кроме того, Путин может раздражать Трампа, в том числе, и из-за того, что президент США попал в сложную ситуацию: в рамках предвыборной кампании он обещал закончить войну "в течение 24 часов", но такие слова оказались пустыми, а прогресса в мирном процессе не намечается.

Кратко о главных предвыборных обещаниях Трампа / Инфографика: Главред

Трамп не откажется от скепсиса в адрес Киева

Впрочем, в The Hill пришли к выводу, что Трамп и в дальнейшем будет скептически относиться к военной помощи Украине. Однако Трамп оказывается в неудобном положении, поскольку он не может ни завершить войну, ни переломить ход боевых действий в пользу Киева.

Ультиматум Трампа в адрес России – новости по теме:

Как сообщал Главред, журналисты Euronews написали, что на 6 августа готовится визит специального представителя Белого дома Стива Уиткоффа в Москву. Американский чиновник передаст послание от Трампа и попытается уговорить россиян пойти на мир с Украиной.

Кроме того, Трамп подтвердил: санкции США против России вступят в силу в пятницу, 8 августа, в случае если Москва не пойдет на прекращение огня.

"Санкции будут, но, похоже, они неплохо умеют их обходить… Они хитрые персонажи, и у них неплохо получается избегать ограничительных мер, так что посмотрим, что из этого выйдет", - сказал американский президент.

Штаты могут ввести санкции против России сразу после завершения ультиматума Трампа в 10-12 дней, сказал советник президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк. Согласно прогнозу, РФ ждет комбинация санкций в виде вторичных тарифов и ограничений.

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Об источнике: The Hill The Hill - американская газета и цифровая медиакомпания, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была основана в 1994 году. В 2020 году это был крупнейший независимый сайт политических новостей в США, пишет Википедия.

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