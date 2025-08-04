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Ультиматум Трампа: США согласовали решение по санкциям – советник Зеленского

Андрей Ганчук
4 августа 2025, 18:15
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Россия может столкнуться с комбинированными санкциями.
Трамп, Путин
У Трампа уже подготовили санкции против России - советник Зеленского / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, скриншот YouTube

Главное:

  • США уже подготовили комбинированные санкции
  • Санкции против РФ будут введены, когда истечет срок ультиматума
  • Будут санкции США против людей и компаний из РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обладает инструментами для запуска каких-угодно санкций против страны оккупанта России. Решение уже согласовано, следует ожидать комбинированных санкций в виде вторичных тарифов и ограничений уже после того, как завершится 10-12 дневный дедлайн. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал, что у главы Белого дома присутствует широкий арсенал санкционного давления на Россию.

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"Хорошая новость в том, что, по моей информации, у них уже есть подготовленное решение по санкциям против России. Если хотите "меню", которое они предложат президенту Трампу. Я думаю, что это будет определенный микс и вторичных тарифов, и вторичных санкций", - сказал чиновник.

Также Владислав Власюк подчеркнул, что речь пойдет о 100% тарифах, и санкциях против конкретных людей и юридических лиц.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Что говорит эксперт

Путин не пойдет на ультиматум Трампа, однако готов вести с ним закрытые переговоры, написал в своей колонке на Главреде политолог Владимир Фесенко.

"Судя по всему, такие переговоры уже начались. Об этом свидетельствует заявление Трампа, что в Москву едет Уиткофф. Однако учитывая неуступчивую позицию Путина и тот факт, что ультиматумы, озвученные им еще в прошлом году, остаются в силе, можно сделать вывод: как минимум до конца года никаких серьезных сдвигов в переговорном процессе не будет", - считает Фесенко.

Впрочем, по его мнению, вряд ли следует ожидать жестких санкций против России.

"Не стоит ожидать "адских" санкций. Например, полной пошлины в 100% на китайские товары не будет, ведь главная причина здесь - не Путин, а стремление Трампа достичь договоренностей с Си Цзиньпином. США и Китай ведут сложные переговоры, и обе стороны не хотят торговой войны. Индия, напротив, уже делает уступки, постепенно сокращая закупки российской нефти - именно такое давление и может быть эффективным.

Возможны санкции именно против российских товаров - но объемы торговли невелики, поэтому это будет скорее символическим наказанием. Зато более действенными могут быть точечные санкции: против танкерного флота РФ, в банковском секторе, в координации с ЕС и тому подобное. Но и они не приведут к мгновенному изменению позиции Кремля. Это скорее сигнал: Трамп будет давить", - подчеркнул Владимир Фесенко.

Ультиматум России от Трампа – новости по теме:

Как сообщал Главред, Дональд Трамп ранее заявил, что атомные подводные лодки на случай ядерного удара со стороны России уже размещены и "находятся там, где должны быть".

Журналисты Euronews написали, что на 6 августа готовится визит спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа в Москву. Уиткофф попытается уговорить россиян пойти на мир.

Трамп подтвердил, что санкции вступят в силу в пятницу, 8 августа, если РФ не пойдет на прекращение огня.

"Санкции будут, но, похоже, они неплохо умеют их обходить… Они хитрые персонажи, и у них неплохо получается избегать ограничительных мер, так что посмотрим, что из этого выйдет", - сказал американский президент.

Путин не пойдет на ультиматум Трампа, предположил бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Сухопутных сил США в отставке Уэсли Кларк. По его словам, Россия наращивает войска в Беларуси – в направлении стран Балтии и Финляндии. Такой шаг указывает на подготовку к затяжной войне.

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О персоне: Владислав Власюк

Владислав Власюк - украинский адвокат, действующий советник главы Офиса президента Украины, экс-гендиректор Директората по правам человека Министерства юстиции (2017-2019), занимал руководящие должности в Департаменте патрульной полиции (2015-2016), пишет "Рух ЧЕСНО".

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