'Чтобы больше не гибли люди': Трамп сделал заявление о послании для РФ через Виткоффа

Президент США отметил, что нужно "заключить соглашение, согласно которому людей больше не будут убивать".

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Трамп сделал заявление о послании для РФ через Виткоффа/ коллаж: Главред, фото: скрин YouTube

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Трамп сказал, каким будет послание Уиткоффа к России

Президент США заявил, что надо "заключить соглашение, согласно которому людей больше не будут убивать"

Также он сделал новое заявление об атомных подводных лодках

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о размещении американских атомных подводных лодок на случай возможной попытки ядерного удара со стороны страны-агрессора России.

Трамп подчеркнул, что они находятся там, где должны быть, но при этом не уточнил, где именно они сейчас. Об этом американский президент сказал во время общения с журналистами.

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Когда журналисты спросили у него, развернуты ли атомные подводные лодки для противостояния РФ, Трамп сказал, что заявление уже опубликовано.

"Я уже опубликовал заявление. И ответ такой: они находятся в определенном регионе. Там, где они должны быть", - пояснил он.

Каким будет послание Виткоффа к России

Также он сказал, каким будет послание Уиткоффа к России. Трамп подчеркнул, что он хочет заключить соглашение, согласно которому больше не будут гибнуть люди.

"Да, я хочу заключить соглашение, согласно которому людей больше не будут убивать. Только что появились данные о том, что погибает огромное количество российских солдат. И так же Украина, меньшее количество, но все равно тысячи и тысячи людей. А еще добавьте города, которые поражают ракеты. Так что в этой бессмысленной войне погибает много людей. Мы остановили войну многих стран, и мы как-то это тоже остановим. Это действительно ужасная война", - подчеркнул президент США.

В то же время он добавил, что война в Украине только на первый взгляд казалась такой, которую легко остановить, а на самом деле оказалось, что это не так.

Примет ли Путин ультиматум Трампа - мнение эксперта

Глава страны-агрессора России Владимир Путин не примет ультиматум со стороны президента США Дональда Трампа и продолжит войну против Украины. Кремль наращивает военные силы в Беларуси, напротив стран Балтии и Финляндии, что означает подготовку к затяжной войне. Об этом заявил бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Сухопутных сил США в отставке Уэсли Кларк.

"Я считаю, что было бы замечательно, если бы Путин выполнил ультиматум президента Трампа по санкциям. Впрочем, я не ожидаю, что это произойдет, и надеюсь, что мои украинские друзья не полагаются на то, что Путин прекратит боевые действия за 10 дней", - сказал генерал.

Спецпредставители Трампа/ Инфографика: Главред

Визит Виткоффа в Россию - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Уиткофф на этой неделе поедет в РФ - стало известно, какое послание Трамп направляет в Москву. Специальный посланник США, вероятно, посетит Россию 6 или 7 августа.

Также Трамп сказал, подействуют ли новые санкции на РФ. Россия может избежать санкций. Президент США сказал, что нужно сделать для этого.

Напомним, военный указал на нюанс с ядерными подводными лодками. Путин в ответ усилит давление на Украину на фронте, считает Юрий Федоренко.

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