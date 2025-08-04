'Чтобы больше не гибли люди': Трамп сделал заявление о послании для РФ через Виткоффа

Кратко:
- Трамп сказал, каким будет послание Уиткоффа к России
- Президент США заявил, что надо "заключить соглашение, согласно которому людей больше не будут убивать"
- Также он сделал новое заявление об атомных подводных лодках
Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о размещении американских атомных подводных лодок на случай возможной попытки ядерного удара со стороны страны-агрессора России.
Трамп подчеркнул, что они находятся там, где должны быть, но при этом не уточнил, где именно они сейчас. Об этом американский президент сказал во время общения с журналистами.
Когда журналисты спросили у него, развернуты ли атомные подводные лодки для противостояния РФ, Трамп сказал, что заявление уже опубликовано.
"Я уже опубликовал заявление. И ответ такой: они находятся в определенном регионе. Там, где они должны быть", - пояснил он.
Каким будет послание Виткоффа к России
Также он сказал, каким будет послание Уиткоффа к России. Трамп подчеркнул, что он хочет заключить соглашение, согласно которому больше не будут гибнуть люди.
"Да, я хочу заключить соглашение, согласно которому людей больше не будут убивать. Только что появились данные о том, что погибает огромное количество российских солдат. И так же Украина, меньшее количество, но все равно тысячи и тысячи людей. А еще добавьте города, которые поражают ракеты. Так что в этой бессмысленной войне погибает много людей. Мы остановили войну многих стран, и мы как-то это тоже остановим. Это действительно ужасная война", - подчеркнул президент США.
В то же время он добавил, что война в Украине только на первый взгляд казалась такой, которую легко остановить, а на самом деле оказалось, что это не так.
Примет ли Путин ультиматум Трампа - мнение эксперта
Глава страны-агрессора России Владимир Путин не примет ультиматум со стороны президента США Дональда Трампа и продолжит войну против Украины. Кремль наращивает военные силы в Беларуси, напротив стран Балтии и Финляндии, что означает подготовку к затяжной войне. Об этом заявил бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Сухопутных сил США в отставке Уэсли Кларк.
"Я считаю, что было бы замечательно, если бы Путин выполнил ультиматум президента Трампа по санкциям. Впрочем, я не ожидаю, что это произойдет, и надеюсь, что мои украинские друзья не полагаются на то, что Путин прекратит боевые действия за 10 дней", - сказал генерал.
Визит Виткоффа в Россию - последние новости
Как ранее сообщал Главред, Уиткофф на этой неделе поедет в РФ - стало известно, какое послание Трамп направляет в Москву. Специальный посланник США, вероятно, посетит Россию 6 или 7 августа.
Также Трамп сказал, подействуют ли новые санкции на РФ. Россия может избежать санкций. Президент США сказал, что нужно сделать для этого.
Напомним, военный указал на нюанс с ядерными подводными лодками. Путин в ответ усилит давление на Украину на фронте, считает Юрий Федоренко.
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