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"Они хитрые персонажи": Трамп сказал, подействуют ли новые санкции на РФ

Анна Ярославская
4 августа 2025, 09:01
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Россия может избежать санкций. Президент США сказал, что нужно сделать для этого.
Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп пригрозил России новыми санкциями в случае отказа от прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Главные тезисы:

  • РФ "хорошо уклоняется от санкций", но они все равно будут
  • Чтобы избежать санкций, нужно заключить соглашение

Если Россия не согласится на прекращение огня после истечения установленного срока, то Кремль ожидают санкции. Об этом заявил, президент США Дональд Трамп.

"Ну, будут санкции, но, кажется, они довольно хорошо избегают санкций", — сказал глава Белого дома.

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При этом, по его словам, российская сторона "хитрая" и "достаточно хорошо уклоняется от санкций", поэтому дальнейшие действия будут зависеть от развития ситуации.

"Вы знаете, они хитрые персонажи и достаточно хорошо умеют уклоняться от санкций. Поэтому посмотрим, что будет", — сказал американский лидер.

Также хозяин Белого дома сказал, может ли РФ что-то сделать, чтобы избежать санкций.

"Нам нужно заключить соглашение, согласно которому перестанут гибнуть люди", - сказал президент США.

Смотрите видео - Трамп анонсировал новые санкции против России:

Скриншот

Законопроект США о 500% пошлинах — это геополитическая "кувалда"

Политический аналитик Тарас Загородний в интервью изданию Главред заявил, что американский законопроект о введении 500-процентных пошлин на торговлю с партнерами России может стать мощным геополитическим инструментом давления, но его реализация чревата обострением отношений не только с Китаем и Индией, но и с Европейским союзом.

По словам эксперта, один из авторов инициативы — сенатор Линдси Грэм — фактически нацелен на Пекин: Китай рассматривается как основная цель, на втором месте Индия, на третьем — Бразилия.

При этом Европа в обсуждении практически не упоминается, что, по мнению Загороднего, вызывает вопросы.

"Но Грэм молчит о ЕС. А как в таком случае Орбан купит российскую нефть? Тоже будет говорить, что ветром надуло? Или сжиженный газ из Мурманска? Подводных камней много", - добавил политический эксперт.

Загородний подчеркнул, что в целом поддерживает инициативу и рассчитывает на её принятие. Он считает, что такой механизм будет работать в долгосрочной перспективе — фактически станет мощным инструментом давления для будущих президентов США.По его словам, каждый следующий глава Белого дома получит "кувалду" — и сможет использовать её по собственному усмотрению.

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

Ультиматум Трампа Путину - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

14 июля 2025 года Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Кроме того, Трамп готов подписать двухпартийный законопроект о 500-процентных пошлинах для стран, которые до сих пор покупают у России нефть и спонсируют ее экономику для ведения войны против Украины. Ограничения могут ударить по Китаю, Индии и Турции.

Позже президент США Дональд Трамп установил новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней, начиная с 28 июля. Срок ультиматума истекает 8 июля.

Сенатор Конгресса США от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что российский диктатор Владимир Путин "не заслуживает дополнительного времени". По его словам, США должны ускориться с голосованием законопроекта о санкциях.

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