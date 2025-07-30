"Путин не заслуживает дополнительного времени": в США готовят жёсткий удар по РФ

Главные тезисы:
- В США требуют ускорить санкции проти России
- В Сенате есть голоса за закон о санкциях против РФ
- Законопроект о санкциях поможет остановить войну
Российский диктатор Владимир Путин "не заслуживает дополнительного времени". США должны ускориться с голосованием законопроекта о санкциях. Об этом заявил сенатор Конгресса США от Демократической партии Ричард Блюменталь, который является одним из авторов мощного санкционного пакета.
"Я соглашаюсь, что Владимир Путин не заслуживает дополнительного времени и нам нужно ускориться с голосованием законопроекта о санкциях. Все что делает президент - в правильном направлении, но я сильно адвокатирую то, чтобы санкции были 500%, а не 100%", - сказал Блюменталь в комментарии изданию Суспільне новини.
Блюменталь уверен, что необходимо проголосовать за этот закон, чтобы "показать, что мы выполняем наши обязательства перед Украиной".
По его словам, в Сенате насчитывается 85 сторонников этого проекта закона, и при необходимости возможно набрать 90 голосов.
Сенатор подчеркнул, что законопроект о санкциях против России поможет "остановить войну" и "Путин должен это понять".
Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что если "Путин не сядет за стол переговоров", то президент Доналльд Трамп наложит тарифы на Китай и Индию, которые "покупают российскую нефть и не помогают Украине".
"Он может сделать это из-за исполнительного приказа или из-за законодательной инициативы в Конгрессе. Хорошие новости от меня для Украины: президент усилит давление на клиентов России, чтобы посадить Путина за стол переговоров", — сказал Грэм.
В то же время сенатор от Республиканской партии Роджер Маршал считает, что Трампу нужно придать "максимальную гибкость" и подождать 10 дней.
"Мы видим, что Путин не реагирует ни на что, поэтому нам нужно надавить на педаль газа во все возможных санкциях. Мне кажется, мы можем наложить санкции в банковском секторе. И нам также нужно рассматривать возможность вторичных санкций", — сказал Маршал.
Новый ультиматум Трампа Путину - что известно
Как писал Главред, 28 июля в ходе встречи с британским премьером Киром Стармером президент США Дональд Трамп заявил о том, что сократит свой 50-дневный ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину, который он давал для согласования условий перемирия.
"Я очень разочарован, я разочарован в президенте Путине. Так что нам придется пересмотреть это, и я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего срока, потому что, думаю, я уже знаю ответ, что будет", - заявил Трамп.
Позднее он добавил, что устанавливает новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней, начиная с 28 июля.
Трамп также заявил, что не знает, будет ли встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, в настоящее время не особо заинтересован в контактах с ним.
В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "приняли к сведению" заявление Трампа, который заявил о сокращении срока поставленного им ультиматума.
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