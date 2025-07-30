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"Путин не заслуживает дополнительного времени": в США готовят жёсткий удар по РФ

Анна Ярославская
30 июля 2025, 07:49
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Сенатор Блюменталь уверен, что необходимо проголосовать за закон о санкциях, чтобы "показать, что мы выполняем наши обязательства перед Украиной".
Путин, санкции против России
Закон о санкциях против РФ должен быть принят как можно скорее, считает сенатор США Блюменталь / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

  • В США требуют ускорить санкции проти России
  • В Сенате есть голоса за закон о санкциях против РФ
  • Законопроект о санкциях поможет остановить войну

Российский диктатор Владимир Путин "не заслуживает дополнительного времени". США должны ускориться с голосованием законопроекта о санкциях. Об этом заявил сенатор Конгресса США от Демократической партии Ричард Блюменталь, который является одним из авторов мощного санкционного пакета.

"Я соглашаюсь, что Владимир Путин не заслуживает дополнительного времени и нам нужно ускориться с голосованием законопроекта о санкциях. Все что делает президент - в правильном направлении, но я сильно адвокатирую то, чтобы санкции были 500%, а не 100%", - сказал Блюменталь в комментарии изданию Суспільне новини.

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Блюменталь уверен, что необходимо проголосовать за этот закон, чтобы "показать, что мы выполняем наши обязательства перед Украиной".

По его словам, в Сенате насчитывается 85 сторонников этого проекта закона, и при необходимости возможно набрать 90 голосов.

Сенатор подчеркнул, что законопроект о санкциях против России поможет "остановить войну" и "Путин должен это понять".

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что если "Путин не сядет за стол переговоров", то президент Доналльд Трамп наложит тарифы на Китай и Индию, которые "покупают российскую нефть и не помогают Украине".

"Он может сделать это из-за исполнительного приказа или из-за законодательной инициативы в Конгрессе. Хорошие новости от меня для Украины: президент усилит давление на клиентов России, чтобы посадить Путина за стол переговоров", — сказал Грэм.

В то же время сенатор от Республиканской партии Роджер Маршал считает, что Трампу нужно придать "максимальную гибкость" и подождать 10 дней.

"Мы видим, что Путин не реагирует ни на что, поэтому нам нужно надавить на педаль газа во все возможных санкциях. Мне кажется, мы можем наложить санкции в банковском секторе. И нам также нужно рассматривать возможность вторичных санкций", — сказал Маршал.

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

Новый ультиматум Трампа Путину - что известно

Как писал Главред, 28 июля в ходе встречи с британским премьером Киром Стармером президент США Дональд Трамп заявил о том, что сократит свой 50-дневный ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину, который он давал для согласования условий перемирия.

"Я очень разочарован, я разочарован в президенте Путине. Так что нам придется пересмотреть это, и я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего срока, потому что, думаю, я уже знаю ответ, что будет", - заявил Трамп.

Позднее он добавил, что устанавливает новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней, начиная с 28 июля.

Трамп также заявил, что не знает, будет ли встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, в настоящее время не особо заинтересован в контактах с ним.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "приняли к сведению" заявление Трампа, который заявил о сокращении срока поставленного им ультиматума.

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