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У Путина нагло ответили на ультиматум Трампа: Ермак раскрыл цель Кремля

Алексей Тесля
29 июля 2025, 14:02
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Россия выбрала войну, маскируя это под "защиту своих интересов", заявил Андрей Ермак.
Ермак
Андрей Ермак ответил на заявления Кремля / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Главное:

  • Песков заявил, что РФ продолжит войну, несмотря на ультиматум Трампа
  • Остановить войну можно только силой, заявил Ермак

В Кремле "приняли к сведению" заявление президента США Дональда Трампа, который заявил о сокращении срока поставленного им ультиматума для диктатора РФ Владимира Путина с целью завершения агрессии против Украины.

"Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее. Продолжается "специальная военная операция", и мы по-прежнему сохраняем приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования", — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают пропагандистские ресурсы РФ.

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При этом он также прокомментировал заявление Трампа о том, что он более не заинтересован в разговорах с Путиным: "Я бы хотел избежать каких-то оценок, повторяю, что мы приняли к сведению". Вместе с тем Песков отметил, что вопрос возможной встречи Путина и Трампа "как не стоял в предметном плане, так и не стоит".

Позиция Офиса президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что Россия выбрала войну, маскируя это под "защиту своих интересов".

"Такая наглость возможна только потому, что Россия получает прямую помощь от КНДР и Ирана. Как правило, террорист с разбитым лицом говорит по-другому", - подчеркнул он.

Глава ОП уверен в том, что сегодня Россия бросает вызов не только Украине и Европе, но и США.

"Режим Путина не способен остановить войну – это возможно из-за силы, путем разбитого лица диктатуры", - добавил Ермак.

Ультиматум Трампа РФ - новости по теме

Ранее Трамп заявил о том, что сократит свой 50-дневный ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину, который он давал для согласования условий перемирия. Позднее он добавил, что устанавливает новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней.

Как сообщал Главред, ранее Трамп заявил, что ожидает встречи с Путиным и Зеленским, и предупредил Россию: США могут не ждать 50 дней, чтобы ввести жесткие санкции против РФ и ее экономических партнеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп намерен остановить войну России против Украины через силу, считает спикер Палаты представителей Майк Джонсон. По мнению Джонсона, усилия Запада могут быть эффективными.

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О персоне: Андрей Ермак

Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года.

Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью.

21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

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