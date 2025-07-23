В США раскрыли планы Трампа по завершению войны в Украине

Действия НАТО и союзников Соединенных Штатов по всему миру могут привести к результату, считает Майк Джонсон.

https://glavred.info/war/v-ssha-raskryli-plany-trampa-po-zaversheniyu-voyny-v-ukraine-10683902.html Ссылка скопирована

Трамп восстанавливает мир через силу - Джонсон / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Кратко:

Трамп намерен установить мир в Украине через силу

США стремятся избежать участия в войне

США стремятся избежать своего участия в российско-украинской войне, однако президент Дональд Трамп намерен восстановить мир через силу. Об этом заявил соратник главы Белого дома, спикер Палаты представителе Майк Джонсон.

В эфире пресс-конференции, которую транслировал телеканал C-Span, он сказал о том, что война в Украине продолжается "слишком долго".

видео дня

"Слишком много невинных людей погибает, и мы совсем не хотим дальнейшего участия Америки в этом", - говорит Джонсон.

По словам спикера нижней палаты Конгресса, то, что "делает НАТО и наши союзники по всему миру, может быть эффективным", а Трамп работает над тем, чтобы "восстановить мир через силу".

"Я думаю, что мы все уже устали от этого и надеемся, что это скоро закончится. Мы доверяем главнокомандующему (президенту США Дональду Трампу). Он восстанавливает мир через силу", - подчеркнул Майк Джонсон.

Ультиматум Трампа в адрес России – главные новости:

Как сообщал Главред, Трамп 14 июля поставил России ультиматум: либо мир через 50 дней, либо жесткие санкции. Ограничения должны затронуть страны, которые покупают российские газ и нефть. Кроме того, США и Европа договорились о поставках американских вооружений Украине.

Трамп четыре раза договаривался с Путиным, после чего войска РФ наносили удары по гражданской инфраструктуре Украины, сказал президент Соединенных Штатов в интервью BBC. Трамп глубоко разочарован Путиным, но пока готов и дальше с ним разговаривать.

Ультиматум Трампа Путин не примет, в худшем случае кремлевский руководитель объявит жесткую мобилизацию, говорится в статье Foreign Affairs. Авторы статьи считают, что Путин готов пойти на дестабилизацию ситуации в России, чтобы, дескать, уничтожить Украину.

Другие новости:

О персоне: Майк Джонсон Майк Джонсон – политические и государственный деятель Соединенных Штатов Америки. Спикер Палаты представителей с 25 октября 2023 года. Состоит в Республиканской партии Джонсон – правый консерватор христианского толка. Один из ближайших соратников президента США Дональда Трампа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред