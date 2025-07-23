В США раскрыли планы Трампа по завершению войны в Украине

Кратко:
- Трамп намерен установить мир в Украине через силу
- США стремятся избежать участия в войне
США стремятся избежать своего участия в российско-украинской войне, однако президент Дональд Трамп намерен восстановить мир через силу. Об этом заявил соратник главы Белого дома, спикер Палаты представителе Майк Джонсон.
В эфире пресс-конференции, которую транслировал телеканал C-Span, он сказал о том, что война в Украине продолжается "слишком долго".
"Слишком много невинных людей погибает, и мы совсем не хотим дальнейшего участия Америки в этом", - говорит Джонсон.
По словам спикера нижней палаты Конгресса, то, что "делает НАТО и наши союзники по всему миру, может быть эффективным", а Трамп работает над тем, чтобы "восстановить мир через силу".
"Я думаю, что мы все уже устали от этого и надеемся, что это скоро закончится. Мы доверяем главнокомандующему (президенту США Дональду Трампу). Он восстанавливает мир через силу", - подчеркнул Майк Джонсон.
Ультиматум Трампа в адрес России – главные новости:
Как сообщал Главред, Трамп 14 июля поставил России ультиматум: либо мир через 50 дней, либо жесткие санкции. Ограничения должны затронуть страны, которые покупают российские газ и нефть. Кроме того, США и Европа договорились о поставках американских вооружений Украине.
Трамп четыре раза договаривался с Путиным, после чего войска РФ наносили удары по гражданской инфраструктуре Украины, сказал президент Соединенных Штатов в интервью BBC. Трамп глубоко разочарован Путиным, но пока готов и дальше с ним разговаривать.
Ультиматум Трампа Путин не примет, в худшем случае кремлевский руководитель объявит жесткую мобилизацию, говорится в статье Foreign Affairs. Авторы статьи считают, что Путин готов пойти на дестабилизацию ситуации в России, чтобы, дескать, уничтожить Украину.
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О персоне: Майк Джонсон
Майк Джонсон – политические и государственный деятель Соединенных Штатов Америки. Спикер Палаты представителей с 25 октября 2023 года. Состоит в Республиканской партии
Джонсон – правый консерватор христианского толка. Один из ближайших соратников президента США Дональда Трампа, пишет Википедия.
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