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Трамп сделал признание о Путине и войне в Украине

Андрей Ганчук
16 июля 2025, 18:21
2283
Трамп пока не будет прекращать переговоры с Путиным.
Трамп, Путин
Мы договаривались с Путиным, а потом снова были удары по гражданским объектам в Киеве - Трамп / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Кратко:

  • Трамп глубоко разочарован Путиным
  • Переговоры Трампа и Путина проваливались четыре раза
  • Трамп намерен и дальше говорить с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп глубоко разочарован главой страны-агрессора России Владимиром Путиным. Четыре раза он был "уверен" в том, что договорился с ним, после чего оккупанты наносили удары по Украине. Однако Трамп пока не собирается прекращать переговоры с Путиным.

Как сообщает BBC, во время интервью журналист Гэри О'Донохью спросил у Трампа, доверяет ли он Путину, и ответ американского президента был уже не столь однозначным, как раньше.

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"Честно говоря, я вообще почти никому не доверяю", - сказал Трамп.

По словам журналиста, Трамп выразил глубокое разочарование Путиным, стране которого ранее пригрозил жесткими санкциями.

"Был уверен, что мы обо всем договорились"

Корреспондент напомнил, что Трамп обещал прекратить российско-украинскую войну сразу после своего избрания на пост президента. Однако реальность оказалась гораздо сложнее, и Трамп, похоже, озадачен.

Трамп рассказал, как договаривался с Путиным о мире, после чего войска РФ наносили свои удары по Украине.

"Четыре раза я был уверен, что мы (с Путиным, - ред.) обо всем договорились - а потом возвращался домой и видел, что в Киеве снова обстреляли какой-то дом престарелых или что-то вроде этого. Я говорю: "Что это, черт возьми, вообще было?", - говорит Трамп

Трамп пока не сжигает все мосты с Путиным

Как утверждает Трамп, он пока не собирается полностью прекращать общение с Путиным, чтобы договориться о прекращении войны.

"Я разочарован, но я еще не поставил на нем крест. Но разочарован", - подчеркнул Дональд Трамп.

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Как сообщал Главред, 14 июля Трамп поставил России ультиматум: в течение 50 дней должно появиться мирное соглашение, иначе США введут жесткие санкции против РФ. Также Трамп анонсировал новые поставки вооружений Украине, за которые заплатит НАТО.

Позже состоялся телефонный звонок президента Зеленского с Трампом. По словам украинского гаранта, был очень хороший разговор. Лидеры обсудили необходимость решений, которые направлены на защиту гражданского населения от атак РФ и укрепление позиций Украины на фронте.

Путин не боится Трампа и намерен захватить еще три области Украины, написали журналисты Reuters со ссылкой на свои источники. Россияне, дескать, грозятся оккупировать еще и Днепропетровскую, Харьковскую и Сумскую области.

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Об источнике: BBC

Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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