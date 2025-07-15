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Путин не боится Трампа и намерен захватить еще три области Украины – Reuters

Виталий Кирсанов
15 июля 2025, 18:43
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Россия, пережив жесткие санкции Запада, может выдержать и дальнейшие экономические трудности.
Путин намерен захватить еще три области Украины
Путин намерен захватить еще три области Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, криншот с YouTube

Кратко:

  • Путин ценит отношения с Трампом
  • Путина не беспокоят угрозы США ввести тарифы против Китая и Индии

Российский диктатор Владимир Путин не боится угроз президента США Дональда Трампа и намерен продолжать войну в Украине, пока Запад не согласится на его условия. Более того, территориальные требования диктатора могут возрасти по мере продвижения российских войск в Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю.

По мнению Путина, рассказали собеседники издания, Россия, пережив жесткие санкции Запада, может выдержать и дальнейшие экономические трудности, в том числе и пошлины, направленные против покупателей российской нефти.

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По словам источника, несмотря на несколько телефонных разговоров с Трампом и несколько встреч со специальным представителем США Стивом Уиткоффом, Путин считает, что никто серьезно не обсуждал с ним детали мирного соглашения в Украине.

"Путин ценит отношения с Трампом и имел хорошие переговоры с Уиткоффом, но интересы России превыше всего", - добавил собеседник.

Источники также рассказали, что условиями Путина для мира являются обязательства со стороны НАТО не расширяться на восток, нейтралитет Украины, ограничение ее армии, защита русскоязычных людей, проживающих в Украине, а также признание территориальных достижений России.

Путин также якобы готов обсудить гарантии безопасности для Украины с участием великих держав, хотя, по словам источников, не понятно, как это будет работать.

Другой источник рассказал, что диктатор считает цели России в войне с Украиной значительно важнее любых потенциальных экономических потерь от давления Запада, и поэтому, мол, его не беспокоят угрозы США ввести тарифы против Китая и Индии.

Два источника привели и другие аргументы, которые поощряют Россию продолжать войну. Это - ее достижения на поле боя, производство ключевых боеприпасов, которое якобы превосходит производство стран НАТО.

Также один из источников предположил, что Путин может захотеть оккупировать еще больше территории, ведь, мол, "аппетит приходит во время еды". Два других источника, пишет издание, независимо друг от друга это подтвердили.

"Россия будет действовать, исходя из слабости Украины", - отметил третий источник.

По его словам, Москва может остановить свое наступление после завоевания четырех регионов Украины, если столкнется с жестким сопротивлением, но если нет, то завоюет еще и Днепропетровскую, Сумскую и Харьковскую области.

Помощь Украине от США - последние новости

Как писал Главред, 14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что в Украину в ближайшее время будет отправлено 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot. Часть из них прибудет уже через несколько дней. Кроме того Трамп предупредил диктатора Путина, что у того есть только 50 дней, чтобы заключить мирное соглашение с Украиной, ведь в противном случае Россию ждут последствия.

Известно также, что США планируют продать союзникам по НАТО вооружение на $10 млрд в рамках механизма поставки оружия Украине. По словам президента Дональда Трампа, речь идет о самой современной американской технике, которую впоследствии получит Украина.

Позже в Кремле отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа ввести жесткие санкции против России. Москва угрожает продолжением боевых действий.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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