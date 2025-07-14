США готовят пакет военной помощи на $10 миллиардов - что получит Украина

США планируют реализовать оружия на $10 миллиардов, часть которого поступит Украине, речь идет о системах ПВО, боеприпасах и ракетах большой дальности.

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США готовят пакет оружия на $10 миллиардов / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, US Army

О чем говорится в материале Axios:

США планируют реализовать странам НАТО оружия на сумму $10 млрд

Украина может получить зенитные системы, артиллерийские боеприпасы и ракеты большой дальности

В рамках механизма поставки американского оружия Украине, Соединенные Штаты планируют реализовать союзникам по НАТО вооружение на сумму около 10 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на свои источники, передает Европейская правда.

В понедельник президент США Дональд Трамп подтвердил заключение договоренности с НАТО о продаже вооружения, которое впоследствии будет направлено в Украину. По его словам, речь идет о поставках "лучшей" американской военной техники на миллиарды долларов.

видео дня

Источник Axios, знакомый с деталями сделки, уточнил, что первая волна продаж предусматривает передачу оружия на сумму около 10 миллиардов долларов.

По данным портала, в поставки войдут системы ПВО, артиллерийские боеприпасы, а также ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубине территории России.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп сообщил о решении передать Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты от российских воздушных атак. Как отмечает Bloomberg, это свидетельствует об изменении его предыдущего курса, ведь ранее он не одобрял новых поставок оружия с момента начала своего второго срока.

Благодаря договоренностям между США и НАТО Украина получит значительное количество систем ПВО, ракет и боеприпасов. Генсек Альянса Марк Рютте подтвердил готовность к масштабной поддержке.

Сам Трамп подчеркнул, что передача вооружения будет происходить именно через механизмы НАТО.

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Об источнике: Axios Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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