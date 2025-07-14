Зеленский выбрал нового министра обороны Украины: кто заменит Умерова

Президент ожидает поддержки новой конфигурации правительства со стороны парламента.

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Зеленский анонсировал существенные изменения в правительстве Украины / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, facebook.com/yulia.svyrydenko, t.me/Denys_Smyhal

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Президент предложил Юлии Свириденко возглавить Кабмин

Денис Шмыгаль - кандидат на должность министра обороны

Зеленский ожидает поддержки парламентом новой конфигурации правительства

Первый вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко может возглавить Кабинет Министров Украины. В то же время опыт премьера Дениса Шмыгаля пригодится на посту министра обороны Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Глава государства рассказал, что сегодня разговаривал с Юлией Свириденко, которой предложил возглавить правительство страны и существенно обновить его работу. Зеленский отметил, что Юлия имеет большой опыт в поддержке украинского производства и предпринимательства, полученный на должности первого вице-премьер-министра и министра экономики, что делает ее идеальным кандидатом для этой роли.

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Также президент отметил, что премьер Денис Шмыгаль будет полезным на должности министра обороны Украины.

"Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезным на позиции министра обороны Украины - именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности. Рассчитываю на достаточную поддержку народными депутатами новой конфигурации правительства Украины", - заявил Зеленский.

По его словам, правительство должно как можно быстрее провести аудит всех договоренностей с международными партнерами, чтобы определить, что работает эффективно, а что требует пересмотра или активизации.

Кадровые изменения в правительстве - последние новости

Как сообщал Главред, 14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить Кабинет Министров Украины и обновить работу правительства. Глава государства подчеркнул, что в Украине начинается трансформация системы исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что в Кабмине ожидаются масштабные кадровые изменения.

Кроме этого, нардеп Железняк прогнозировал, что Рустем Умеров, вероятно, станет послом в США. Также возможно объединение Минобороны с Минстратпромом. Ожидается увольнение министра образования Оксена Лисового, министра соцполитики Оксаны Жолнович и, возможно, министра энергетики Германа Галущенко.

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О персоне: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициатив президентского офиса.

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