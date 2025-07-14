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Зеленский выбрал нового министра обороны Украины: кто заменит Умерова

Руслана Заклинская
14 июля 2025, 21:10обновлено 14 июля, 21:53
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Президент ожидает поддержки новой конфигурации правительства со стороны парламента.
Зеленский выбрал нового министра обороны Украины: кто заменит Умерова
Зеленский анонсировал существенные изменения в правительстве Украины / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, facebook.com/yulia.svyrydenko, t.me/Denys_Smyhal

Главное:

  • Президент предложил Юлии Свириденко возглавить Кабмин
  • Денис Шмыгаль - кандидат на должность министра обороны
  • Зеленский ожидает поддержки парламентом новой конфигурации правительства

Первый вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко может возглавить Кабинет Министров Украины. В то же время опыт премьера Дениса Шмыгаля пригодится на посту министра обороны Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Глава государства рассказал, что сегодня разговаривал с Юлией Свириденко, которой предложил возглавить правительство страны и существенно обновить его работу. Зеленский отметил, что Юлия имеет большой опыт в поддержке украинского производства и предпринимательства, полученный на должности первого вице-премьер-министра и министра экономики, что делает ее идеальным кандидатом для этой роли.

видео дня

Также президент отметил, что премьер Денис Шмыгаль будет полезным на должности министра обороны Украины.

"Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезным на позиции министра обороны Украины - именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности. Рассчитываю на достаточную поддержку народными депутатами новой конфигурации правительства Украины", - заявил Зеленский.

По его словам, правительство должно как можно быстрее провести аудит всех договоренностей с международными партнерами, чтобы определить, что работает эффективно, а что требует пересмотра или активизации.

Кадровые изменения в правительстве - последние новости

Как сообщал Главред, 14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить Кабинет Министров Украины и обновить работу правительства. Глава государства подчеркнул, что в Украине начинается трансформация системы исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что в Кабмине ожидаются масштабные кадровые изменения.

Кроме этого, нардеп Железняк прогнозировал, что Рустем Умеров, вероятно, станет послом в США. Также возможно объединение Минобороны с Минстратпромом. Ожидается увольнение министра образования Оксена Лисового, министра соцполитики Оксаны Жолнович и, возможно, министра энергетики Германа Галущенко.

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О персоне: Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет).

В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициатив президентского офиса.

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