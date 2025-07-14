Свириденко назвала главные задачи на посту премьера: когда объявят состав Кабмина

Кратко:
- Зеленский очертил три ключевые задачи для обновленного Кабмина
- Предложения по кандидатурам на должности в правительстве будут объявлены в ближайшее время
Юлия Свириденко поблагодарила украинского президента Владимира Зеленского за доверие и отметила готовность служить стране в один из важнейших моментов ее истории. Об этом Свириденко написала в соцсети Facebook.
По ее словам, Зеленский очертил три ключевые задачи для обновленного Кабинета Министров:
- укрепление экономического потенциала;
- расширение программ поддержки граждан;
- масштабирование производства собственного оружия.
"Реализовать эти задачи возможно благодаря ощутимой дерегуляции, ликвидации любых бюрократических преград, сокращению некритических государственных расходов и дублирования функций государственных институтов, защиты предпринимательства и полной концентрации государственных ресурсов ради обороны Украины и восстановления после боевых действий", - считает Свириденко.
Особое внимание, по ее словам, будет сосредоточено на обеспечении Сил обороны и безопасности, а также на усилении устойчивости государства.
"Государственный аппарат не имеет права тратить ресурсы и потенциал нашей страны", - заявила она, подчеркнув, что Украина заслуживает место среди сильнейших экономик Европы.
Свириденко добавила, что украинцы должны получить более четкие инструменты социальной поддержки, а каждый военный и ветеран - конкретное и ощутимое уважение от государства.
Она также отметила, что решение о назначении премьер-министра принимает Верховная Рада, и правительство готовится к взаимодействию с парламентом и представлению соответствующих шагов. Предложения по кандидатурам на должности в правительстве, по ее словам, будут объявлены в ближайшее время.
Кадровые изменения в Кабинете министров - что известно
Напомним, 8 июля президент Украины предупредил об увольнении посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Ей предложили другую должность.
Как сообщал Главред, 14 июля Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить Кабинет министров и провести обновление его работы. Глава государства отметил, что начинается трансформация системы исполнительной власти.
Ранее сообщалось, что в Кабмине ожидаются масштабные кадровые изменения.
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