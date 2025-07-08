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Зеленский сообщил послу Украины в США о ее отставке – СМИ

Виталий Кирсанов
8 июля 2025, 14:22
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Оксане Маркаровой предложено остаться в команде Зеленского.
Зеленский сообщил послу Украины в США о ее отставке
Зеленский сообщил послу Украины в США о ее отставке / коллаж: Главред, фото: ОПУ, facebook.com/oksana.markarova

Кратко:

  • Должность для Маркаровой подберут позже
  • Зеленский обсудил увольнение посла с Трампом 7 июля

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об увольнении посла Украины в США Оксану Маркарову. Об этом "Суспільне" сообщает 8 июля со ссылкой на источник в Офисе главы государства.

Маркаровой предложено остаться в команде Зеленского, информировал журналистов источник.

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Должность для нее подберут позже, предварительные консультации по этому поводу с министром иностранных дел Андреем Сибигой уже прошли, но решение пока не принято, пишет издание.

Зеленский обсудил вопрос замены нынешнего украинского посла в Вашингтоне во время недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, 7 июля сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

В список потенциальных кандидатов на пост посла в Вашингтоне, по данным Bloomberg, входят премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

При этом, Ольга Стефанишина в эфире телемарафона опровергла любые разговоры о ее назначении послом в США.

Заявления Маркаровой - главное:

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала позицию Киева по поводу переговоров о прекращении огня.

Соглашение о полезных ископаемых и экономическом партнерстве - важная часть более широкой архитектуры безопасности, заявила Оксана Маркарова.

Украина готова к полному и безусловному прекращению военных действий. Однако для того, чтобы такая инициатива заработала, необходимо согласие страны-агрессора России. заявила Оксана Маркарова.

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Кто такая Оксана Маркарова

Оксана Маркарова — украинский государственный деятель и финансист.

Родилась 28 октября 1976 года в городе Ровно. Первое образование получила в Киево-Могилянской Академии, где стала магистром экологических наук. Затем училась в Индианском университете в Блумингтоне, США. Там же получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли, пишет Википедия.

С 1998 по 1999 год и с 2001 по 2003 год занимала должности советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund, а в 2000 году проходила практику во Всемирном банке.

В 2003 году возглавила инвестиционную группу ITT.

С марта 2015 по апрель 2016 года занимала должность заместителя министра — руководителя аппарата Министерства финансов Украины.

29 апреля 2016 года в новом правительстве была назначена на должность первого заместителя министра финансов Украины.

8 июня 2018 года была назначена исполняющей обязанности министра финансов Украины.

22 ноября 2018 года была утверждена на должности министра финансов Украины. Сохранила свою должность в правительстве Алексея Гончарука.

4 марта 2020 года - отправлена в отставку вместе с большей частью правительства.

25 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.
В 2021 году Оксана Маркарова вошла в топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала "Новое время".

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