Готова ли Украина к безусловному прекращению огня: посол Украины в США дала ответ

Основные тезисы Маркаровой:
- Украина готова к полному и безусловному прекращению огня
- Однако такая инициатива требует согласия России
Украина готова к полному и безусловному прекращению военных действий. Однако для того, чтобы такая инициатива заработала, необходимо согласие страны-агрессора России.
Об этом сказала посол страны в США Оксана Маркарова в интервью Bloomberg. Она отметила, что Украина готова прекратить боевые действия без предварительных условий и без ограничений по срокам. Однако российский диктатор Владимир Путин продолжает озвучивать требования по устранению "первопричин конфликта".
Также Маркарова отметила, что Украина и Соединенные Штаты Америки активно работают над соглашениями в нескольких сферах.
"Есть много отраслей, где мы можем сотрудничать. Это также касается и энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры и оборонных технологий", - отметила посол.
Переговоры Украины, США и России в Саудовской Аравии - последние новости
Как сообщал Главред, у Трампа заявили о прогрессе в вопросе перемирия после переговоров США и РФ в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Вечером 24 марта в Саудовской Аравии завершились однодневные переговоры между представителями США и РФ. Делегации от Вашингтона и Москвы обсуждали "узкое" предложение о прекращении огня в Черном море между украинскими и российскими войсками.
После переговоров РФ и США в Саудовской Аравии был обнародован список требований Москвы. Россия выдвинула собственные требования для завершения войны.
25 марта в Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между Украиной и США. В 12:00 стало известно, что делегации завершили второй раунд переговоров. Детали разговора сначала не разглашались. После этого у Зеленского раскрыли детали переговоров в Эр-Рияде. Во время первого дня переговоров в Эр-Рияде обсуждали вопросы безопасности судоходства в Черном море и инфраструктуры, сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко. Вопрос совместного заявления может решаться в последний момент переговоров, пояснил Лещенко.
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Кто такая Оксана Маркарова
Оксана Маркарова — украинский государственный деятель и финансист.
Родилась 28 октября 1976 года в городе Ровно. Первое образование получила в Киево-Могилянской Академии, где стала магистром экологических наук. Затем училась в Индианском университете в Блумингтоне, США. Там же получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли, пишет Википедия.
С 1998 по 1999 год и с 2001 по 2003 год занимала должности советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund, а в 2000 году проходила практику во Всемирном банке.
В 2003 году возглавила инвестиционную группу ITT.
С марта 2015 по апрель 2016 года занимала должность заместителя министра — руководителя аппарата Министерства финансов Украины.
29 апреля 2016 года в новом правительстве была назначена на должность первого заместителя министра финансов Украины.
8 июня 2018 года была назначена исполняющей обязанности министра финансов Украины.
22 ноября 2018 года была утверждена на должности министра финансов Украины. Сохранила свою должность в правительстве Алексея Гончарука.
4 марта 2020 года - отправлена в отставку вместе с большей частью правительства.
25 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.
В 2021 году Оксана Маркарова вошла в топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала "Новое время".
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