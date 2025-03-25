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ВСУ перебили логистику врага и продвинулись вперед возле Покровска - Сазонов

Анна Косик
25 марта 2025, 14:52
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Во время успешных контрнаступательных действий ВСУ отбили по меньшей мере 4 позиции.
всу
ВСУ не только остановили, но и оттеснили противника на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 117 ОВМБр, 122 ОБрТрО

Что сообщил Сазонов:

  • ВСУ вытеснили российские подразделения с нескольких позиций
  • В районе Котлиного врагу пришлось отступать со значительными потерями
  • Покровское направление остается наиболее напряженным

Украинские военные вытеснили силы страны-агрессора России с позиций на Покровском направлении. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины, журналист, политолог Кирилл Сазонов.

ВСУ удалось перебить логистику РФ и продвинуться вперед в нескольких местах. Одна из таких точек находится в районе населенного пункта Котлино, где оккупанты пытались перерезать важную для украинской группировки дорогу на Покровск.

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Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Как утверждает военнослужащий, вражеские войска не только не достигли желаемого, но и были вынуждены отступать, причем со значительными потерями.

"Четыре, пять или даже шесть позиций под Покровском у оккупантов уже отбиты. Это небольшое украинское контрнаступление. Но противник остановлен и даже местами отброшен", - отметил Сазонов.

Несмотря на успехи ВСУ, Покровское направление остается одним из самых сложных из-за того, что украинским военным приходится ежедневно отражать там от 50 атак.

"Активизация есть. Под Покровском снова вчера было жарко, хоть здесь и не было тихо. Но нет у россиян серьезных ресурсов. Они воюют за счет северокорейских боеприпасов. По личному составу у них нехватка, они осенью это очень четко почувствуют. Месяца два они будут давить, надеясь, что мы посыпемся раньше. Но мы не посыпемся", - подытожил военнослужащий ВСУ.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупационные войска в районе Покровска Донецкой области используют тактику малых штурмовых групп и пытаются пройти между украинскими позициями.

Недавно в ОСУВ Хортица сообщили, что оккупанты активизировались на Покровском направлении. Интенсивность боев возобновилась, однако техники и личного состава у противника стало меньше.

Впоследствии начальник пресс-службы бригады "Червона калина" Нацгвардии Украины Николай Коваль заявил, что на Покровском направлении армия РФ вернулась к тактике жестких штурмов, которые использовались в начале активной фазы наступательной кампании.

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Кто такой Кирилл Сазонов?

Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины.

Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

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