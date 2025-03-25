Вертолеты РФ взорвали кассетными HIMARS: Forbes о деталях ракетного удара ВСУ

За 37 месяцев боев россияне потеряли около 120 вертолетов - более трех в месяц.

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Уничтожены вертолеты РФ Ка-52 / УНИАН, mil.ru

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Удар по вертолетам РФ в Белгородской области координировался ГУР

Четыре ракеты М30 поразили вертолеты РФ

Удар по военным вертолетам РФ в Белгородской области является частью более широкой кампании ВСУ в этом регионе РФ.

"Но это также месть. Год назад, в марте 2024 года, российская артиллерия разбила три украинских штурмовых вертолета Ми-8 или Ми-17 на земле в Новопавловке, в 56 км к западу от тогдашней линии фронта за руинами Авдеевки", - говорится в материале Forbes.

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Уточняется, что в прошлом году российский кассетный боеприпас взорвался над вертолетами 12-й бригады, повредив по меньшей мере два из них и, по-видимому, убив двух летчиков: Ярослава Каву и Андрея Бакуна, а один вертолет ВСУ успел улететь.

"За 37 месяцев боев россияне потеряли около 120 вертолетов: меньше четырех в месяц. Понедельничный удар равен потерям за месяц", - говорится в материале.

Детали удара по вертолетам РФ

Уточняется, что удар по вертолетам РФ в Белгородской области координировался из Главного управления разведки МО, где украинские разведчики наблюдали с помощью одного беспилотника, как россияне посадили в Белгородской области четыре вертолета - два транспортных Ми-8 и два боевых вертолета Ка-52.

Подчеркивается, что удар был нанесен при помощи колесной пусковой установки высокомобильной артиллерийской ракетной системы украинской армии HIMARS.

"Четыре ракеты М30, каждая из которых содержала 180 тыс. вольфрамовых осколков, упали с расстояния 92 км. Все четыре вертолета взорвались", - написало издание.

/ Инфографика: Главред

Операция в Белгородской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области. Армия Украины атакует в районах Демидовки, Графовки и Прилесья.

Напомним, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя заявления РФ о наступлении на Белгородщину, заявил так: "Сами придумали, сами победили, так часто бывает с россиянами".

Кроме того, Генеральный штаб ВСУ сообщал, что Силы обороны Украины успешно поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-400 в Белгородской области страны-агрессора России.

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