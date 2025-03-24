Очень важные операции: в ВСУ сообщили об освобождении территории на Харьковщине

Что сказал Маляревич:
- ВСУ освободили часть территорий возле Двуречной
- Россияне не прекращают штурмов на Купянском направлении
- Оккупанты на правом берегу Оскола роют норы
Аналитики DeepState сообщали об успехах ВСУ на Харьковщине, а именно об освобождении территорий возле населенных пунктов Фиголевка, Голубовка и Синьковка, Западное.
Представитель 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич в эфире телемарафона подтвердил, что ВСУ удалось освободить часть территорий возле Двуречной.
"Улучшили положение, это очень важные, но небольшие операции", - рассказал он.
В то же время Маляревич рассказал, что на Купянском направлении войска страны-агрессора России не прекращают штурмов и задействуют пехотные подразделения для того, чтобы перебраться на правый берег реки Оскол.
"Мы находим их, когда они подходят к реке, это не всегда удается. Но и на переправе уничтожаем, и на подходах уничтожаем, и на левом берегу Оскола уничтожаем", - подчеркнул военный.
Те оккупанты, которым все же удается перебраться на другой берег, роют себе норы, ищут дома, блиндажи и подвалы.
"Иногда бывает, что 3-4 человека находятся в секторе, а территория зарисовывается как "красная", то это не значит, что там зашли полком и стоят - такая сейчас специфика на этом направлении. Там где-то до полутысячи пехоты противника находится, но они расползлись на большие территории, их обнаружить и уничтожить трудно", - добавил Маляревич.
Ситуация на Харьковском направлении - последние новости
Напомним, аналитики DeepState сообщали, что в районе населенного пункта Тополя Харьковской области в начале февраля зафиксировали продвижение российских войск. Противник, по сути, смог образовать еще один небольшой плацдарм на правом берегу реки Оскол.
Ранее военные сообщали, что на Купянском направлении оккупационные войска страны-агрессора России пытаются полностью захватить левый берег реки Оскол, однако их планы разрушают ВСУ.
Накануне, как писал Главред, стало известно, что российские оккупационные войска пытаются закрепиться в районе Двуречной на Харьковщине, однако украинские Силы обороны успешно выбивают их с этого направления.
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Кто такой Олесь Маляревич?
Олесь Маляревич - депутат Киевского городского совета 8 созыва, в 2022 году во время полномасштабного вторжения России присоединился в состав 92 ОМБР ВСУ, младший сержант роты ударных БПЛА и артиллерийской разведки.
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