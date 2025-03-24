Очень важные операции: в ВСУ сообщили об освобождении территории на Харьковщине

Операции позволили несколько изменить положение украинских защитников в Харьковской области.

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Враг на Харьковщине работает пехотными подразделениями / Коллаж: Главред, фото: 122 ОБр ТрО, скрин с DeepState

Что сказал Маляревич:

ВСУ освободили часть территорий возле Двуречной

Россияне не прекращают штурмов на Купянском направлении

Оккупанты на правом берегу Оскола роют норы

Аналитики DeepState сообщали об успехах ВСУ на Харьковщине, а именно об освобождении территорий возле населенных пунктов Фиголевка, Голубовка и Синьковка, Западное.

Представитель 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич в эфире телемарафона подтвердил, что ВСУ удалось освободить часть территорий возле Двуречной.

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"Улучшили положение, это очень важные, но небольшие операции", - рассказал он.

В то же время Маляревич рассказал, что на Купянском направлении войска страны-агрессора России не прекращают штурмов и задействуют пехотные подразделения для того, чтобы перебраться на правый берег реки Оскол.

Река Оскол / Инфографика: Главред

"Мы находим их, когда они подходят к реке, это не всегда удается. Но и на переправе уничтожаем, и на подходах уничтожаем, и на левом берегу Оскола уничтожаем", - подчеркнул военный.

Те оккупанты, которым все же удается перебраться на другой берег, роют себе норы, ищут дома, блиндажи и подвалы.

"Иногда бывает, что 3-4 человека находятся в секторе, а территория зарисовывается как "красная", то это не значит, что там зашли полком и стоят - такая сейчас специфика на этом направлении. Там где-то до полутысячи пехоты противника находится, но они расползлись на большие территории, их обнаружить и уничтожить трудно", - добавил Маляревич.

Ситуация на Харьковском направлении - последние новости

Напомним, аналитики DeepState сообщали, что в районе населенного пункта Тополя Харьковской области в начале февраля зафиксировали продвижение российских войск. Противник, по сути, смог образовать еще один небольшой плацдарм на правом берегу реки Оскол.

Ранее военные сообщали, что на Купянском направлении оккупационные войска страны-агрессора России пытаются полностью захватить левый берег реки Оскол, однако их планы разрушают ВСУ.

Накануне, как писал Главред, стало известно, что российские оккупационные войска пытаются закрепиться в районе Двуречной на Харьковщине, однако украинские Силы обороны успешно выбивают их с этого направления.

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Кто такой Олесь Маляревич? Олесь Маляревич - депутат Киевского городского совета 8 созыва, в 2022 году во время полномасштабного вторжения России присоединился в состав 92 ОМБР ВСУ, младший сержант роты ударных БПЛА и артиллерийской разведки.

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