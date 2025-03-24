Трамп закатил истерику из-за своего портрета: что не так с картиной

По словам хозяина Белого дома, портрет 44-го президента США Барака Обамы художница сделала "замечательным".

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Дональд Трамп сделал скандальное заявление / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

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Трамп заявил о том, что ему не нравится его портрет в Капитолии штата Колорадо

Трамп обратился к губернатору с просьбой убрать портрет

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что ему не нравится его портрет, размещенный в галерее портретов американских лидеров в Капитолии штата Колорадо. Он предположил, что картина была "намеренно искажена" и призвал ее убрать.

"Никто не любит плохих фотографий или картин, на которых изображен сам, но тот, что в Колорадо, в Капитолии штата, размещенный губернатором, вместе со всеми другими президентами, был намеренно искажен до такого уровня, которого даже я, пожалуй, никогда раньше не видел", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

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По словам хозяина Белого дома, портрет 44-го президента США Барака Обамы художница сделала "замечательным", и подчеркнул, что его портрет - "действительно худший".

"Видимо, с возрастом она потеряла свой талант. В любом случае, я бы предпочел не иметь ни одной картины, чем иметь эту, но многие люди из Колорадо звонили и писали, чтобы пожаловаться. На самом деле, они очень разъярены из-за этого!" – пишет он.

В то же время Трамп обратился "от имени этих людей" к губернатору штата Джареду Полису с просьбой убрать упомянутый портрет. "Джареду должно быть стыдно!" - добавил президент США.

/ truthsocial.com

Ранее сообщалось о том, что американцы массово выступают против Трампа. По результатам опроса большинство американцев считают, что Трамп ведет Америку по неправильному пути.

Как сообщал Главред, ранее американцы массово вышли на митинги и выкрикивали лозунги со словами "импичмент Трампу". Американцам не нравится давление на иммигрантов и сокращение расходов. Люди выкрикивают лозунг "Никаких королей", так как осуждают политику Трампа и миллиардера Илона Маска, который якобы был назначен на должность, чтобы сократить федеральные расходы.

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Что известно о Truth Social Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

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