Американцы массово выступают против Трампа: сколько процентов не поддерживают его

Что известно:
- Американцы недовольны политикой Трампа
- 55% американцам не нравится подход Трампа к войне в Украине
Американцы массово ополчились против нового президента Дональда Трампа. Они совсем не одобряют политику Трампа и также не поддерживают людей из его команды. Об этом говорится в результатах опроса NBC News.
Новый опрос показал, что рейтинг одобрения Трампа достиг 47%, однако 51% американцев негативно относятся к его работе. 54% людей не одобряют его шаги в экономике, 55% не нравится его борьба с инфляцией.
Многие американцы считают, что Трамп ведет Америку по неверному пути. В этом убеждены 54% опрошенных людей. В то же время стоит отметить, что его собственная партия одобряет деятельность Трампа на 90%, однако демократы - всего на 4%. Это самый большой разрыв среди всех президентом за последние 80 лет.
В то же время Трампа поддерживают в вопросах иммиграции. 55% избирателей одобряют его подход к вопросам безопасности границ и иммиграции. Внешнюю политику Трампа одобряют лишь 45%. В то время как 55% американцам не нравится подход Трампа к войне между Украиной и Россией.
Антирекорд поставил и вице-президент США Джей Ди Вэнс. К нему положительно относятся лишь 41% американцев и это худших рейтинг за последние 3 администрации.
Люди также выступают против Илона Маска. 51% американцев негативно относятся к нему.
Отмечается, что в опросе участвовали 1000 зарегистрированных избирателей с 7 по 11 марта.
Американцы против Трампа - главные новости
Как сообщал Главред, 20 февраля американцы массово вышли на митинги и выкрикивали лозунги со словами "импичмент Трампу". Американцам не нравится давление на иммигрантов и сокращение расходов. Люди выкрикивают лозунг "Никаких королей", так как осуждают политику Трампа и миллиардера Илона Маска, который якобы был назначен на должность, чтобы сократить федеральные расходы.
2 марта около 700 человек встретили вице-президента США Джей Ди Венса акцией протеста вблизи курорта, где вице-президент планировал отдых с семьей. Митингующие заставили вице-президента США "сбежать" с курорта. Митинг был вызван недавним спором между Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в Овальном кабинете Белого дома. Митингующие выразили поддержку Украине, осуждая его позицию по помощи Киеву.
11 марта стало известно о том, что Трамп взвинтил пошлины на сталь и алюминий из Канады, чем развязал торговую войну с Оттавой. Он обосновал свое решение установленной канадской провинцией Онтарио 25% пошлиной на экспорт электроэнергии в Соединенные Штаты как ответ на начатую США торговую войну.
На следующий день военный эксперт Олег Жданов заявил, что у Трампа начались проблемы внутри США. По его словам, Ассоциация фермеров США уже обратилась к Трампу с письмом, в котором критиковала его решение. Из-за развязанной им "таможенной войны" фермерская продукция гниет на баржах, поскольку контрагенты отказываются от закупок. В частности, Канада прекратила импорт американской сельхозпродукции в ответ на действия Трампа.
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