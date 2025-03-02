Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Зеленский - герой": митингующие заставили вице-президента США "сбежать" с курорта

Руслана Заклинская
2 марта 2025, 01:38
86
Около 700 человек встретили Венса акцией протеста вблизи курорта, где вице-президент планировал отдых с семьей.
'Зеленский - герой': митингующие заставили вице-президента США 'сбежать' с курорта
/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, x.com/ChrisDJackson

Кратко:

  • Вблизи горнолыжного курорта "Шугарбуш", куда направлялся вице-президент США, состоялась акция протеста
  • Около 700 человек выстроились вдоль шоссе с плакатами в поддержку Украины и критикой администрации Трампа
  • Из-за протестов Джей Ди Вэнс вместе с семьей покинул курорт

В субботу, 1 марта, в американском городке Уэйтсфилд в штате Вермонт состоялась масштабная акция протеста против вице-президента США Джей Ди Вэнса, который приехал туда на отдых. Вэнс вместе с семьей был вынужден покинуть курорт из-за такой атмосферы. Об этом сообщили в Fox News.

Когда соратник Дональда Трампа отправился на горнолыжный курорт "Шугарбуш", его кортеж оказался в так называемом "коридоре позора". Около 700 человек, выстроились вдоль шоссе 100 перед Mad River Green.

видео дня

Митинг был вызван недавним спором между Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в Овальном кабинете Белого дома. Митингующие выразили поддержку Украине, осуждая его позицию по помощи Киеву, пишут американские медиа WCAX и The Boston Globe.

Вдоль дороги и возле подъемников сотни протестующих держали транспаранты с надписями: "Вэнс - предатель, катайтесь на лыжах в России", "Зеленский - герой", "Вэнс - предатель", "Ненависть никогда не сделает Америку великой", "Весь мир наблюдает", "Вэнс позорит нашу страну", "Трамп служит Путину", "Остановите разрушение страны", "Вермонт отвергает фашизм" и другие. Многие участники акции также размахивали украинскими флагами.

В комментарии Общественному радио и телевидению Вермонта протестующие объяснили свои действия тем, что резкими словами в адрес Зеленского Вэнс "пересек черту".

"После того, что он сделал вчера, он пересек черту. После вчерашней встречи с Зеленским, я чувствую, что вся Америка должна протестовать", - сказал один из участников акции протеста.

По данным Fox News, из-за массовых протестов и резко негативной реакции местных жителей Джей Ди Вэнс вместе с семьей был вынужден покинуть горнолыжный курорт.

Ссора в Белом доме - главное

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон завершился громким скандалом. Во время пресс-конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал администрацию Байдена за бездействие в отношении Путина и заявил, что войну можно завершить дипломатическим путем.

Зеленский возразил, отметив, что Россия неоднократно нарушала соглашения. Ситуация обострилась, когда Дональд Трамп вмешался в дискуссию, обвинив украинского лидера в якобы неблагодарности США.

Как сообщал Главред, Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного, не подписав соглашение о полезных ископаемых. Впоследствии Трамп заявил, что президент Украины "не готов к миру" и "может вернуться, когда изменит свою позицию".

В свою очередь Зеленский в интервью Fox News отметил, что Украина нуждается в поддержке США, но не поступится своими принципами. Президент Украины отметил, что ему жаль из-за ситуации, которая произошла в Овальном кабинете.

Читайте также:

Что такое Fox News?

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Владимир Зеленский Дональд Трамп встреча Зеленского и Трампа Джей Ди Вэнс
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Британия предоставит £2,26 млрд: Зеленский заявил, что Украина не будет гасить займ

Британия предоставит £2,26 млрд: Зеленский заявил, что Украина не будет гасить займ

23:59Война
"Они пытаются меня уничтожить": Сырский рассказал о покушениях на свою жизнь

"Они пытаются меня уничтожить": Сырский рассказал о покушениях на свою жизнь

23:01Война
Займ на $3,2 млрд: Украина и Британия подписали важное соглашение

Займ на $3,2 млрд: Украина и Британия подписали важное соглашение

21:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
Что происходит на рынке после ссоры Зеленского и Трампа - новый курс валют

Что происходит на рынке после ссоры Зеленского и Трампа - новый курс валют

Где три различия между котами: только остроглазые гении угадают за 25 секунд

Где три различия между котами: только остроглазые гении угадают за 25 секунд

"Мылся один раз в три года": Бари Алибасов рассказал о жуткой вони от Юрия Лозы

"Мылся один раз в три года": Бари Алибасов рассказал о жуткой вони от Юрия Лозы

Цена стремительно "летит" вниз: в Украине дешевеет любимый овощ

Цена стремительно "летит" вниз: в Украине дешевеет любимый овощ

В США пригрозили военными действиями: Пентагон рассматривает силовой сценарий

В США пригрозили военными действиями: Пентагон рассматривает силовой сценарий

Последние новости

02:55

Гороскоп на март 2025: Весов ждет судьбоносный месяц

02:00

Эксперты призвали хранить яичную скорлупу: в чем причинаВидео

01:38

"Зеленский - герой": митингующие заставили вице-президента США "сбежать" с курорта

01 марта, суббота
23:59

Британия предоставит £2,26 млрд: Зеленский заявил, что Украина не будет гасить займФотоВидео

23:01

"Они пытаются меня уничтожить": Сырский рассказал о покушениях на свою жизнь

Недра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – РозумныйНедра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – Розумный
22:34

Отказались воевать: в России солдаты устроили бунт

21:53

Займ на $3,2 млрд: Украина и Британия подписали важное соглашение

21:48

У Илона Маска родился 14-й ребенок: кто мать и какое имя малыша

21:08

Послание для США: Стармер сделал интересный жест во время встречи с ЗеленскимВидео

Реклама
20:51

Скандал в Овальном кабинете: почему это не зрада и не перемогамнение

20:13

Оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Запорожье - что известноФотоВидео

19:59

В Лондоне состоялась встреча Зеленского и Стармера: первые подробностиВидео

19:45

Путинистку Гагарину жестко опустила собственная дочь

19:38

"Это не Джо Байден": советник президента США сказал, что разозлило Трампа

19:33

Кто должен уступить на дороге: непредсказуемый тест ПДД для умелых водителей

19:25

"Сохраняя спокойствие": Дуда призвал Зеленского возобновить переговоры с Трампом

19:17

Черный vs молочный: диетологи наконец-то объяснили, какой шоколад полезнее

18:38

Генсек НАТО посоветовал Зеленскому "найти способ" для примирения с Трампом - BBC

18:24

После скандальных переговоров: в Германии призвали предоставить помощь Украине

18:01

alyona alyona заговорила о материнстве

Реклама
17:54

Что происходит на рынке после ссоры Зеленского и Трампа - новый курс валют

17:45

"Спасибо, Америка": в CNN подсчитали, сколько раз Зеленский поблагодарил США

17:33

Трамп может попытаться выйти из НАТО: британский эксперт удивил заявлением

17:02

"Наши отношения с президентом США...": Зеленский опубликовал важное обращение

16:39

Оккупант "взлетел в воздух": в ГУР сообщили о мощном взрыве в МариуполеВидео

16:33

Страны Балтии "очень недовольны", что Британия оставила их за бортом - Sky News

16:17

Заместитель командира назвал самую большую угрозу для Украины, кроме России

15:53

Цифры уменьшаются: в DeepState сказали, сколько территории оккупировала РФ

15:52

На Киев будут давить: Bloomberg пишет, что США не остановят попытки прекратить войну

15:41

Грозят годы тюрьмы: Буйнова могут посадить за ДТП

15:32

Фермеры призывают посыпать сады перцем чили в марте: неожиданная причина

15:12

Сколько месяцев Украина сможет воевать без помощи США - FT

14:46

Ждут "сложные переговоры": самолет Зеленского приземлился в Лондоне

14:42

Почему весной белят стволы деревьев: садовод назвал 4 причиныВидео

14:35

Кто разбил вазу: только "настоящие детективы" найдут ответ за 5 секунд

14:31

После пластики: Королева вывела в свет невестку и показала, что с ней сделали

14:16

Гороскоп на март 2025 для Дев: чего ждать в любви, финансах и на работеВидео

14:15

В США пригрозили военными действиями: Пентагон рассматривает силовой сценарий

14:00

Оккупанты пошли ва-банк на важном направлении: что задумал враг

13:31

Армия РФ разрушила позиции ВСУ на важном направлении - ОСУВ "Хортица"

Реклама
13:14

После напряженной дискуссии в США: в ЦПД анонсировали срочные шаги

12:28

"Дальше будет еще теплее": синоптик предупредила об изменениях в погоде

12:27

Гороскоп на март 2025 для Близнецов: чем удивит первый месяц весныВидео

12:05

ВСУ ударили по аэродрому в Крыму: потери россиян на полуострове впечатляют

12:00

Украина способна обойтись без помощи США, а Трампа и Штаты без нее ждет фиаско – КоваленкоВидео

11:54

Цена стремительно "летит" вниз: в Украине дешевеет любимый овощ

11:51

Путин может использовать конфликт Зеленского и Трампа как козырь - WSJ

11:05

Гороскоп на март 2025: Тельцов ждут события, которые невозможно избежатьВидео

10:58

"Негде жить": пострадавший рассказал рассказал об ударах БпЛА по Харькову

10:23

Украину атаковали полторы сотни дронов, пострадали 4 области: все деталиФото

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять