'Зеленский - герой': митингующие заставили вице-президента США 'сбежать' с курорта

Около 700 человек встретили Венса акцией протеста вблизи курорта, где вице-президент планировал отдых с семьей.

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/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, x.com/ChrisDJackson

Кратко:

Вблизи горнолыжного курорта "Шугарбуш", куда направлялся вице-президент США, состоялась акция протеста

Около 700 человек выстроились вдоль шоссе с плакатами в поддержку Украины и критикой администрации Трампа

Из-за протестов Джей Ди Вэнс вместе с семьей покинул курорт

В субботу, 1 марта, в американском городке Уэйтсфилд в штате Вермонт состоялась масштабная акция протеста против вице-президента США Джей Ди Вэнса, который приехал туда на отдых. Вэнс вместе с семьей был вынужден покинуть курорт из-за такой атмосферы. Об этом сообщили в Fox News.

Когда соратник Дональда Трампа отправился на горнолыжный курорт "Шугарбуш", его кортеж оказался в так называемом "коридоре позора". Около 700 человек, выстроились вдоль шоссе 100 перед Mad River Green.

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Митинг был вызван недавним спором между Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в Овальном кабинете Белого дома. Митингующие выразили поддержку Украине, осуждая его позицию по помощи Киеву, пишут американские медиа WCAX и The Boston Globe.

Вдоль дороги и возле подъемников сотни протестующих держали транспаранты с надписями: "Вэнс - предатель, катайтесь на лыжах в России", "Зеленский - герой", "Вэнс - предатель", "Ненависть никогда не сделает Америку великой", "Весь мир наблюдает", "Вэнс позорит нашу страну", "Трамп служит Путину", "Остановите разрушение страны", "Вермонт отвергает фашизм" и другие. Многие участники акции также размахивали украинскими флагами.

В комментарии Общественному радио и телевидению Вермонта протестующие объяснили свои действия тем, что резкими словами в адрес Зеленского Вэнс "пересек черту".

"После того, что он сделал вчера, он пересек черту. После вчерашней встречи с Зеленским, я чувствую, что вся Америка должна протестовать", - сказал один из участников акции протеста.

По данным Fox News, из-за массовых протестов и резко негативной реакции местных жителей Джей Ди Вэнс вместе с семьей был вынужден покинуть горнолыжный курорт.

Ссора в Белом доме - главное

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон завершился громким скандалом. Во время пресс-конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал администрацию Байдена за бездействие в отношении Путина и заявил, что войну можно завершить дипломатическим путем.

Зеленский возразил, отметив, что Россия неоднократно нарушала соглашения. Ситуация обострилась, когда Дональд Трамп вмешался в дискуссию, обвинив украинского лидера в якобы неблагодарности США.

Как сообщал Главред, Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного, не подписав соглашение о полезных ископаемых. Впоследствии Трамп заявил, что президент Украины "не готов к миру" и "может вернуться, когда изменит свою позицию".

В свою очередь Зеленский в интервью Fox News отметил, что Украина нуждается в поддержке США, но не поступится своими принципами. Президент Украины отметил, что ему жаль из-за ситуации, которая произошла в Овальном кабинете.

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Что такое Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

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