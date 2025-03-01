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Генсек НАТО посоветовал Зеленскому "найти способ" для примирения с Трампом - BBC

Руслана Заклинская
1 марта 2025, 18:38
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Марк Рютте дважды говорил с Владимиром Зеленским после конфликта с Трампом.
Генсек НАТО посоветовал Зеленскому 'найти способ' для примирения с Трампом - BBC
Рютте дважды говорил с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео на YouTube

Ключевые тезисы Рютте:

  • Генсек НАТО дважды разговаривал с президентом Зеленским
  • Зеленскому нужно восстановить отношения с Трампом
  • Трампу следует "отдать должное" за помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому восстановить отношения с президентом США Дональдом Трампом после их спора в Белом доме. Об этом пишет BBC.

"Я абсолютно убежден, что США хотят привести Украину к длительному миру. И важно, чтобы президент Зеленский нашел способ восстановить свои отношения с американским президентом", - сказал глава НАТО.

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По словам Рютте, он дважды разговаривал с Зеленским после его конфликта с американским лидером. Он также отметил, что "не имеет права раскрывать то, что обсуждалось", однако рассказал, что сказал Зеленскому, что "мы должны уважать" то, что Трамп сделал для Украины.

"Мы действительно должны отдать должное Трампу", - добавил он.

Ссора в Белом доме - главное

Как сообщал Главред, визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля завершился скандалом. Во время пресс-конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Джо Байдена в слабости и заявил, что войну можно завершить дипломатическим путем. Зеленский возразил, поскольку Кремль неоднократно нарушал соглашения.

Спор обострился после вмешательства Трампа, который обвинил Зеленского в "неблагодарности" и заявил, что тот "не готов к миру". В итоге президент Украины покинул Белый дом раньше запланированного.

Позже Трамп заявил, что Зеленский может вернуться к переговорам, когда "будет готов к миру".

Сам Зеленский в интервью Fox News отметил, что сожалеет об инциденте. Президент подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке США, но не будет поступаться принципами ради помощи.

Кроме этого, журналисты CNN подсчитали, что президент Украины по меньшей мере 33 раза публично выражал благодарность США с начала 2022 года. Он неоднократно благодарил Байдена, Трампа, Конгресс и американский народ за военную и финансовую поддержку.

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Что известно о BBC?

Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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