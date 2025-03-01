Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"Это без нас": Зеленский назвал причину перепалки с Вэнсом и Трампом

Сергей Кущ
1 марта 2025, 01:34обновлено 1 марта, 02:05
209
Президент заявил, что сожалеет о случившемся.
Зеленский Трамп
Зеленский Трамп / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Из-за чего Зеленский вспылил на встрече с Трампом
  • Украине нужны гарантии безопасности

Украине будет сложно выиграть эту войну без помощи США, но Владимир Зеленский не намерен называть Путина "классным парнем". Также президент рассказал, что ему не понравилось во время встречи с президентом Трампом.

Об этом президент заявил в интервью Fox News, пишет Главред.

видео дня

"Это будет сложно без вашей помощи. Но мы не можем потерять свои ценности, свою свободу. Русские пришли в наши дома, все видели на видео, что они делали. Говорить, что Путин классный парень? Это без нас. Конечно, этого никто не забудет, но мы хотим чтобы это не повторилось. Поэтому нам нужны гарантии безопасности", - отметил Зеленский.

Также Зеленский рассказал, что его разозлило на встрече в Овальном кабинете.

"Когда я нахожусь в США, мне большие политики США начинают говорить, что вся страна разрушена, солдаты бегут с поля боя, миллионы людей убиты. (...) Я не хочу терять наше партнерство с США. И я просто сказал, пожалуйста, будьте корректны с этими числами. Когда они говорят о миллионах потерь - это не миллионы потерь".

В то же время президент заявил, что сожалеет о случившемся.

Встреча Зеленского и Трампа - что произошло в Овальном кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась жестким скандалом. Внезапно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина не пойдет на прекращение огня с РФ без предоставления гарантий безопасности. Глава государства напомнил о том, что ранее страна-агрессор РФ уже многократно нарушала перемирие.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление после того, как покинул Белый дом на фоне скандала с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Он опубликовал пост в соцсети Х.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп Судьбоносная встреча Зеленского и Трампа
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Это без нас": Зеленский назвал причину перепалки с Вэнсом и Трампом

"Это без нас": Зеленский назвал причину перепалки с Вэнсом и Трампом

01:34Политика
Зеленский отказался возвращаться в Белый дом к Трампу: интервью Fox News

Зеленский отказался возвращаться в Белый дом к Трампу: интервью Fox News

01:17Политика
Трамп после скандала ответил, готов ли к новым переговорам с Зеленским

Трамп после скандала ответил, готов ли к новым переговорам с Зеленским

01:02Политика
Реклама

Популярное

Ещё
"Мы с Настей закончили": Потап дал новое интервью не в Украине

"Мы с Настей закончили": Потап дал новое интервью не в Украине

"Украина не вернется к боевым действиям": Трамп сделал важные заявления

"Украина не вернется к боевым действиям": Трамп сделал важные заявления

Мощная магнитная буря в 7 баллов ударила в Украине: как она повлияет на здоровье

Мощная магнитная буря в 7 баллов ударила в Украине: как она повлияет на здоровье

Китайский гороскоп на завтра 1 марта: Быкам - разочарования, Собакам - ссоры

Китайский гороскоп на завтра 1 марта: Быкам - разочарования, Собакам - ссоры

Карта Deep State онлайн за 28 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

03:00

"Мылся один раз в три года": Бари Алибасов рассказал о жуткой вони от Юрия Лозы

02:30

Веселый и сложный тест на IQ: нужно найти 5 лимонов среди цыплят за 5 секунд

01:34

"Это без нас": Зеленский назвал причину перепалки с Вэнсом и Трампом

01:17

Зеленский отказался возвращаться в Белый дом к Трампу: интервью Fox News

01:15

Лидерство в крови: 5 знаков Зодиака, которые обладают качествами руководителя

Скандальная встреча Зеленского и Трампа в США: все подробностиСкандальная встреча Зеленского и Трампа в США: все подробности
01:02

Трамп после скандала ответил, готов ли к новым переговорам с Зеленским

00:43

Европейская страна стала на сторону Трампа в скандале с Зеленским

00:39

Трамп может прекратить всю военную помощь Украине - СМИ

28 февраля, пятница
23:32

Карта Deep State онлайн за 28 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
23:26

Трамп и Вэнс объявили, что они на стороне России - Болтон

23:02

"Стыдно за такое поведение": мировые лидеры массово реагируют на ссору Зеленского и ТрампаФото

22:25

Трамп якобы выгнал Зеленского из Белого дома – СМИ узнали подробности

22:21

В Белом доме не исключают подписания с Украиной соглашения о недрах – Reuters

21:54

Доллар резко начал дешеветь: каким курс будет в марте

21:44

Знают единицы: какие функции выполняют 4 цветные кнопки на пульте

21:35

Зеленский сделал первое заявление после скандала в Белом доме

21:22

Внучка Софии Ротару впервые заговорила о секретах их семьи

21:07

Что можно приготовить из фарша и картошки: блюдо от английских лордов

21:04

Украина не согласится на прекращение огня с РФ: Зеленский назвал причину

20:47

Скандал в Овальном кабинете: что не поделили Зеленский и Трамп

Реклама
20:38

"Он может вернуться, когда будет готов к миру": Зеленский досрочно покидает Белый дом

20:32

Почему выбрасывать коробку от конфет не стоит: гениальный лайфхак от эксперта

20:27

Яйца будут идеальными: шеф-повар Гордон Рамзи раскрыл гениальный секретВидео

20:26

"Он ненавидит Путина": Трамп ответил на вопрос, на чьей он стороне в войне

20:14

В тяжелом состоянии: на российского певца-оккупанта совершено покушение

19:45

"Либо соглашаетесь, либо выходите из сделки": Зеленский жестко поссорился с Трампом и ВэнсомВидео

19:38

Пронзительные кадры: Зеленский показал Трампу фото вернувшихся из РФ пленных

19:33

На что готовы США ради мира: Зеленский сделал заявление в Вашингтоне

19:25

"Украина не вернется к боевым действиям": Трамп сделал важные заявления

19:22

Переход на летнее время 2025 - будем ли переводить часы

19:10

Военная разведка знала о вторжении в Украину?мнение

19:07

Военная помощь и гарантии для Украины: Зеленский встретился с сенаторами США

19:02

Водителей призвали оставлять миски с солью в автомобилях на ночь: в чем причина

18:35

"Важен выход именно на тот населенный пункт": что нацелился захватить Путин

18:21

Объект ФСБ в Брянской области взлетел на воздух: подробности воздушного удара

18:18

В Украине снова выключают свет: введены аварийные графики

18:03

Весенний салат за 5 минут, для которого ничего не нужно варитьВидео

17:56

Украинцам доначислят субсидии: правительство приняло важное решение

17:48

Цены в Украине стремительно взлетят: нардеп прогнозирует инфляцию до 40%

17:39

Слушает и передает данные: 4 признака, что за вами шпионит телефон

Реклама
17:38

"Путин - ублюдок, вы будете платить Украине": москвичкка жестко отчитала силовиковВидео

17:24

В Мариуполе взорвано авто с сотрудником ФСБ: партизаны раскрыли детали

17:00

Загадка для самых гениальных: найдите лишнее животное за 3 секунды

16:57

Отсрочку от мобилизации получила еще одна категория: детали от Минобороны

16:23

Авокадо дозреет за 24 часа: эксперты признались, как быстро сделать плод мягким

16:00

Галкин показал дочь Лизу с черными волосами

16:00

Гарантии безопасности от США могут быть скрыты в тексте соглашения – Стефанчук

15:33

Армия КНДР штурмует волнами по 50 человек, ВСУ адаптировались к этой тактике - военный

15:33

Можно ли дарить на день рождения часы: ответ священникаВидео

15:31

По 2 кг с куста: эксперты раскрыли самые эффективные способы посадки картофеля

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять