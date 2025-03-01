"Это без нас": Зеленский назвал причину перепалки с Вэнсом и Трампом

Президент заявил, что сожалеет о случившемся.

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Зеленский Трамп / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Из-за чего Зеленский вспылил на встрече с Трампом

Украине нужны гарантии безопасности

Украине будет сложно выиграть эту войну без помощи США, но Владимир Зеленский не намерен называть Путина "классным парнем". Также президент рассказал, что ему не понравилось во время встречи с президентом Трампом.

Об этом президент заявил в интервью Fox News, пишет Главред.

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"Это будет сложно без вашей помощи. Но мы не можем потерять свои ценности, свою свободу. Русские пришли в наши дома, все видели на видео, что они делали. Говорить, что Путин классный парень? Это без нас. Конечно, этого никто не забудет, но мы хотим чтобы это не повторилось. Поэтому нам нужны гарантии безопасности", - отметил Зеленский.

Также Зеленский рассказал, что его разозлило на встрече в Овальном кабинете.

"Когда я нахожусь в США, мне большие политики США начинают говорить, что вся страна разрушена, солдаты бегут с поля боя, миллионы людей убиты. (...) Я не хочу терять наше партнерство с США. И я просто сказал, пожалуйста, будьте корректны с этими числами. Когда они говорят о миллионах потерь - это не миллионы потерь".

В то же время президент заявил, что сожалеет о случившемся.

Встреча Зеленского и Трампа - что произошло в Овальном кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась жестким скандалом. Внезапно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина не пойдет на прекращение огня с РФ без предоставления гарантий безопасности. Глава государства напомнил о том, что ранее страна-агрессор РФ уже многократно нарушала перемирие.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление после того, как покинул Белый дом на фоне скандала с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Он опубликовал пост в соцсети Х.

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