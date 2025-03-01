'Спасибо, Америка': в CNN подсчитали, сколько раз Зеленский поблагодарил США

Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в недостаточной благодарности США, однако на самом деле президент Украины неоднократно благодарил Америку.

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Зеленский минимум 33 раза благодарил американцев и лидеров США за помощь / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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28 февраля Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс выразили недовольство якобы недостаточной благодарностью Зеленского

Фактчек CNN свидетельствует, что Зеленский по меньшей мере 33 раза публично благодарил США с 2022 года

Во время напряженной встречи в Белом доме 28 февраля президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс выразили недовольство тем, что, по их мнению, президент Украины Владимир Зеленский был недостаточно благодарен за поддержку, которую оказывают США. Однако с начала 2022 года Зеленский по меньшей мере 33 раза благодарил США за поддержку, свидетельствуют данные CNN.

Журналисты CNN проверили утверждения Трампа и Вэнса и выяснили, что Зеленский по меньшей мере 33 раза публично выражал благодарность США с начала 2022 года. При этом во внимание принимались только его сообщения на английском языке.

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В материале отмечается, что президент Украины неоднократно выражал благодарность США после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Его благодарности звучали в адрес президентов Дональда Трампа и Джо Байдена, членов Конгресса от обеих партий, американских оборонных компаний и их сотрудников и народа США.

В частности, в 2022 году Зеленский пять раз публично благодарил Байдена и США за дипломатическую, военную и финансовую поддержку, включая выступление в Конгрессе. В 2023 году Зеленский выражал благодарность США по меньшей мере восемь раз: во время совместной пресс-конференции с Байденом, в выступлениях в Национальном архиве и Национальном университете обороны США, а также в соцсети X.

В прошлом году он по меньшей мере 18 раз поблагодарил США во время официальных мероприятий, выступлений и в соцсетях. Он выражал благодарность за поддержку на встречах с Байденом, во время посещения Президентского фонда и Института Рональда Рейгана, а также на оборонном заводе в Пенсильвании, который производит снаряды для ВСУ.

В 2025 году Зеленский уже дважды публично благодарил Соединенные Штаты за их поддержку независимости Украины и роль в мобилизации международной помощи. Более того, даже после конфликтного разговора в Белом доме и досрочного завершения встречи Зеленский опубликовал пост.

"Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо Президенту, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого", - написал Зеленский.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Ссора между Зеленский, Трампом и Вэнсом - что произошло в Белом доме

Напомним, визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон завершился громким скандалом. Во время совместной пресс-конференции вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил Джо Байдена в бездействии в отношении Путина и заявил, что войну можно завершить дипломатией. Зеленский возразил, отметив, что Путин уже неоднократно нарушал соглашения.

Ситуация обострилась, когда Трамп вмешался в разговор, упрекая Зеленского за якобы неблагодарность.

После напряженного разговора с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного. Трамп заявил, что Зеленский "не готов к миру" и якобы "проявил неуважение к США". Он добавил, что украинский лидер "может вернуться, когда будет готов к миру".

Как сообщал Главред, в интервью Fox News Зеленский заявил, что Украина нуждается в помощи США, но не готов поступаться принципами ради поддержки. В то же время он выразил сожаление по поводу инцидента.

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Что известно о CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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