Трамп может попытаться выйти из НАТО: британский эксперт удивил заявлением

Главное из заявления эксперта:
- Европейские страны начинают осознавать серьезность ситуации
- Конгресс США поддерживает НАТО
- Сейчас переговоры между Украиной и Россией невозможны
Президент США Дональд Трамп, вероятно, будет пытаться или выйти из НАТО, или по крайней мере ослабить его роль. Об этом заявил полковник в отставке, британский военный эксперт Глен Грант в интервью Еспресо.
По его словам, европейские страны начинают осознавать серьезность ситуации, однако пока не приняли существенных мер.
"Они и дальше рассматривают финансирование как главное решение, но на самом деле не осуществляют существенных изменений в собственных оборонных системах. Исключением, пожалуй, являются Швеция и Финляндия, которые понимают необходимость пересмотра своего подхода. Великобритания, Германия и Франция осознают, что должны действовать, чтобы поддержать Украину и укрепить восточный фланг НАТО, если хотят сохранить жизнеспособность Альянса. Курс Трампа может угрожать этому. Впрочем, ему будет нелегко реализовать эти намерения, ведь Конгресс, скорее всего, выступит против", - подчеркнул он.
Эксперт добавил, что хотя в Конгрессе много сторонников Трампа, они также поддерживают НАТО и понимают, что именно эта организация сейчас удерживает систему глобальной безопасности.
Кроме того, по его мнению, сейчас переговоры между Украиной и Россией невозможны. Причиной Грант называет уверенность Кремля в том, что ситуация на фронте складывается в пользу россиян, и поэтому дипломатическое решение конфликта не выглядит привлекательным.
"Если посмотреть на факты, то Россия уже заставила Дональда Трампа относиться к ней как к равноправному игроку. Ей также удалось вернуться на мировую арену благодаря Дональду Трампу. Он не заставлял их идти ни на какие уступки, зато давил на Украину, что выглядит крайне противоречиво", - подчеркнул он.
Грант также считает, что в целом действия Трампа - это тревожный звоночек для Украины.
Дональд Трамп - последние заявления
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп, комментируя провальные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о добыче минералов, заявил, что Зеленский не готов к миру и хочет "драться".
На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Трап заявил, что не хочет плохо говорить ни об одной из сторон российско-украинской войны. Отвечая на вопрос, является ли Трамп посредником между Украиной и РФ, или он на стороне Украины, президент США сказал, что находится между двумя сторонами.
Также Трамп сказал, что разговаривал с Путиным несколько дней назад и что Путин хочет заключить сделку.
Читайте также:
- Скандал в Овальном кабинете: что не поделили Зеленский и Трамп
- Европейские страны на стороне Трампа в скандале с Зеленским
- Путин может использовать конфликт Зеленского и Трампа как козырь - WSJ
Кто такой Глен Грант?
Глен Грант - подполковник (в отставке) Британской армии, военный эксперт (Великобритания). Служил в британской армии, работает экспертом по обороне и реформам в Украине для Украинского института будущего. Он также является старшим научным сотрудником Британского института государственного управления по вопросам инициативы по построению добропорядочности, противодействующей российскому влиянию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред