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Трамп может попытаться выйти из НАТО: британский эксперт удивил заявлением

Мария Николишин
1 марта 2025, 17:33
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Россия уже заставила Дональда Трампа относиться к ней как к равноправному игроку.
Трамп может попытаться выйти из НАТО: британский эксперт удивил заявлением
Трамп может попытаться выйти из НАТО / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

  • Европейские страны начинают осознавать серьезность ситуации
  • Конгресс США поддерживает НАТО
  • Сейчас переговоры между Украиной и Россией невозможны

Президент США Дональд Трамп, вероятно, будет пытаться или выйти из НАТО, или по крайней мере ослабить его роль. Об этом заявил полковник в отставке, британский военный эксперт Глен Грант в интервью Еспресо.

По его словам, европейские страны начинают осознавать серьезность ситуации, однако пока не приняли существенных мер.

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"Они и дальше рассматривают финансирование как главное решение, но на самом деле не осуществляют существенных изменений в собственных оборонных системах. Исключением, пожалуй, являются Швеция и Финляндия, которые понимают необходимость пересмотра своего подхода. Великобритания, Германия и Франция осознают, что должны действовать, чтобы поддержать Украину и укрепить восточный фланг НАТО, если хотят сохранить жизнеспособность Альянса. Курс Трампа может угрожать этому. Впрочем, ему будет нелегко реализовать эти намерения, ведь Конгресс, скорее всего, выступит против", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что хотя в Конгрессе много сторонников Трампа, они также поддерживают НАТО и понимают, что именно эта организация сейчас удерживает систему глобальной безопасности.

Кроме того, по его мнению, сейчас переговоры между Украиной и Россией невозможны. Причиной Грант называет уверенность Кремля в том, что ситуация на фронте складывается в пользу россиян, и поэтому дипломатическое решение конфликта не выглядит привлекательным.

"Если посмотреть на факты, то Россия уже заставила Дональда Трампа относиться к ней как к равноправному игроку. Ей также удалось вернуться на мировую арену благодаря Дональду Трампу. Он не заставлял их идти ни на какие уступки, зато давил на Украину, что выглядит крайне противоречиво", - подчеркнул он.

Грант также считает, что в целом действия Трампа - это тревожный звоночек для Украины.

Трамп может попытаться выйти из НАТО: британский эксперт удивил заявлением
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Дональд Трамп - последние заявления

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп, комментируя провальные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о добыче минералов, заявил, что Зеленский не готов к миру и хочет "драться".

На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Трап заявил, что не хочет плохо говорить ни об одной из сторон российско-украинской войны. Отвечая на вопрос, является ли Трамп посредником между Украиной и РФ, или он на стороне Украины, президент США сказал, что находится между двумя сторонами.

Также Трамп сказал, что разговаривал с Путиным несколько дней назад и что Путин хочет заключить сделку.

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Кто такой Глен Грант?

Глен Грант - подполковник (в отставке) Британской армии, военный эксперт (Великобритания). Служил в британской армии, работает экспертом по обороне и реформам в Украине для Украинского института будущего. Он также является старшим научным сотрудником Британского института государственного управления по вопросам инициативы по построению добропорядочности, противодействующей российскому влиянию.

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