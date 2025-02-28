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"Украина не вернется к боевым действиям": Трамп сделал важные заявления

Даяна Швец
28 февраля 2025, 19:25
257
По словам президента Штатов, соглашение о прекращении огня неизбежно.
'Украина не вернется к боевым действиям': Трамп сделал важные заявления
Трамп сделал первые заявления после переговоров с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот с YouTube

Сегодня, 28 февраля 2025 года, в Белом доме проходит встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

Трамп подтверждает, что соглашение о совместном владении и инвестировании в природные ресурсы Украины будет подписано сегодня, и говорит, что "у нас есть что-то очень справедливое".

"Украина и США подпишут соглашение по минералам сегодня. Это "очень справедливое соглашение" с Украиной и "большое обязательство" со стороны США", - заявил Трамп.

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Кроме этого, по словам президента США, Украина не вернется к боевым действиям.

"Соглашение о прекращении огня неизбежно", - сказал президент США.

А вот гарантии безопасности Трамп комментировать не стал.

"Я не хочу говорить о гарантиях безопасности пока не будет заключено соглашение. Проблемы безопасности это "всего 2% проблемы", другие страны тоже подключатся, возможно, это будет выглядеть в другой форме. Разговор о гарантиях безопасности - это не о сегодняшнем дне, а о более широком процессе урегулирования войны", - заявил президент США.

Также Трамп сказал, что разговаривал с Путиным несколько дней назад и что Путин хочет заключить сделку.

Зеленский заявил, что надеется, что Трамп на его стороне. Тот ответил, что он находится посередине, он ни на чьей стороне и хочет "все решить", урегулировать конфликт. Он подтвердил, что НАТО и Европа должны сделать шаг вперед.

"Это могло перерасти в Третью мировую. Все шло в неправильном направлении. Если бы я не общался с обеими сторонами, то не было бы соглашения. Я - за Америку и за этот мир. Обе стороны не любят друг друга. Я - за мир. Я - союзник Европы. Я надеюсь, что меня запомнят как миротворца. Я делаю это, чтобы спасти жизни - это важнее всего остального", - заявил Трамп.

Отвечая на вопрос, уйдут ли российские войска с оккупированных территорий, Трамп ответил: "Посмотрим. Там большая территория".

В то же время, по мнению Трампа, как только соглашение будет заключено, все закончится. Он считает, что Россия не захочет возвращаться.

Впоследствии общение между президентами переросло в настоящую перепалку.

Все началось со слов Зеленского о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Киев в переговорный процесс.

Трамп заявил, что Зеленский проявляет неуважение к США и сказал главе Украины, что он не имеет права "диктовать то, что Америка будет испытывать"

"Вы в невыгодных условиях с начала войны. Вы должны быть благодарны. Люди умирают, у вас не хватает военных. Вы не можете нам говорить, я хочу или не хочу прекращения огня", - заявил Трамп.

Кроме этого, Трамп заявил, что у Украины, по его мнению, нет карт в руках.

"Можете ли вы выступать с позиции силы без США? Ваши люди храбрецы. Или мы совершаем это соглашение. Или вы исходите из соглашения. Я понимаю, что будет тяжело, будет трудно. Но вы не имеете на руках карт. Когда мы подпишем соглашение, вы будете в лучшей позиции. Это надо высказывать очень". Трамп Зеленскому во время спора.

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