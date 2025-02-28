На что готовы США ради мира: Зеленский сделал заявление в Вашингтоне

Президент Украины прибыл в США на встречу с Дональдом Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для встречи с президентом Дональдом Трампом. Он заявил, что хочет узнать, на что готовы пойти США, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters.
Зеленский благодарил Трампа за сделку по минералам и выразил надежду на то, что США и Украина вместе смогут остановить Путина. Он также акцентировал внимание на том, что Киев нуждается в американских средствах противовоздушной обороны.
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