На что готовы США ради мира: Зеленский сделал заявление в Вашингтоне

Президент Украины прибыл в США на встречу с Дональдом Трампом.

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Зеленский хочет узнать, на что готовы США / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот з YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для встречи с президентом Дональдом Трампом. Он заявил, что хочет узнать, на что готовы пойти США, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters.

Зеленский благодарил Трампа за сделку по минералам и выразил надежду на то, что США и Украина вместе смогут остановить Путина. Он также акцентировал внимание на том, что Киев нуждается в американских средствах противовоздушной обороны.

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