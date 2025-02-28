'Важен выход именно на тот населенный пункт': что нацелился захватить Путин

Оккупанты не только вышли за пределы пункта, но и пытаются там закрепиться.

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Российская армия усиливает давление на фронте / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Что сказал Коваленко:

Оккупанты приближаются к Бурлацкому и Привольному

Целью РФ остается захват Нового Комара

Российские войска продолжают попытки продвижения на Восточном фронте, сосредотачивая основные силы на трех ключевых участках: Покровском направлении, Кураховском выступе и Великомихайловском направлении (бывшем Времовском). Об этом рассказал военно-политический аналитик Александр Коваленко в стриме на YouTube-канале OBOZ.UA.

В частности, на Великомихайловском направлении после захвата Великой Новоселки россияне имеют определенные успехи на обоих берегах реки Мокрые Ялы.

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Он сообщил, что российские войска не только вышли за пределы Нового Комара, но и пытаются закрепиться в Новоочеретоватом. Также они приблизились к Бурлацкому и Привольному, стремясь расширить контроль и двигаться дальше на север.

Основной целью оккупантов остается захват населенного пункта Комар, который является стратегически важным для дальнейшего продвижения на административные границы Донецкой области с Запорожской и Днепропетровской областями.

"И, как я неоднократно говорил, для них сейчас важен выход именно на тот населенный пункт, на который многие пока не обращают внимания. Но для российского командования он играет очень важное значение в вопросах перерезания трассы М-16. Речь идет о поселке Комар", - отметил военный аналитик.

Ситуация на фронте - что известно

Главред со ссылкой на аналитика Гетьмана пояснил, что воины оттеснили врага возле важного города. Так, армию России отодвинули еще дальше от важной дороги Покровск - Днепр.

Также стало известно, что ВСУ взорвали бронеколонну россиян на востоке. Также украинские защитники отбили штурм российских оккупантов на Лиманском направлении.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны Украины продолжают наносить потери врагу. В ночь на 28 февраля уничтожена важная военная инфраструктура противника.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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