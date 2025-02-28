Объект ФСБ в Брянской области взлетел на воздух: подробности воздушного удара

Что известно:
- Удар по объекту РФ нанесен в населенном пункте Белая Березка
- Уничтожена важная военная инфраструктура противника
Авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в ночь на 28 февраля успешно нанесла удар по пограничной заставе ФСБ РФ.
Об ударе по россиянам в населенном пункте Белая Березка (Брянская область), сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"В результате точечного поражения уничтожена важная военная инфраструктура противника, в частности средства связи, усилители сигнала, оборудование для спутниковой связи и другие технические средства, которые использовались для координации боевых действий. Это существенно снизило возможности противника по управлению силами и средствами в регионе", - сказано в сообщении.
Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают наносить потери врагу, пока последний российский захватчик не покинет территорию Украины.
Ранее сообщалось о том, что в Мариуполе взорвано авто с сотрудником ФСБ. В Мариуполе россияне массово проводят задержания и пытаются выследить украинское подполье.
Как сообщал Главред, в России сожгли областное управление ФСБ. Неизвестные забросили легковоспламеняющуюся смесь через выбитое окно областного управления ФСБ России в городе Новосибирск и подожгли его, отметили в ГУР.
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Что такое ФСБ
Федеральная служба безопасности РФ — федеральный орган исполнительной власти, который занимается государственным управлением в области обеспечения безопасности России, борьбы с терроризмом, защиты и охраны государственной границы, охраны внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфаи их природных ресурсов. Координирует контрразведывательную деятельность.
ФСБ является основным правопреемником КГБ СССР.
Относится к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое, ручное, стрелковое и иное оружие.
Руководство деятельностью ФСБ России осуществляется президентом РФ.
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