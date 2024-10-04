Подожгли 'конторы чекистов': в России сожгли областное управление ФСБ

Неизвестные забросили легковоспламеняющуюся смесь через выбитое окно областного управления ФСБ России в городе Новосибирск и подожгли его, отметили в ГУР.

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В России сожгли областное управление ФСБ - в ГУР показали видео / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

3 октября в российском городе Новосибирск, административном центре Сибирского федерального округа России неизвестные совершили поджог областного управления ФСБ РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины и публикует соответствующие кадры.

"3 октября 2024 года в городе Новосибирск на России сгорело областное управление ФСБ - в выбитое окно конторы чекистов забросили легковоспламеняющейся смеси и подожгли", - говорится в сообщении.

Смотрите видео поджога областного управления ФСБ России:

видео дня

Фото: скриншот

В ГУР отметили, что подобных инцидентов внутри России становится все больше, поскольку растет количество людей, которые готовы на решительные действия против преступного режима в Кремле. "Борьба продолжается!", - резюмировали в разведке.

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские партизаны нанесли удар по логистике российских войск в Курской области, взорвав железнодорожную линию, которую оккупанты использовали для транспортировки техники и боеприпасов, отметили в движении "Атеш".

Также, по их данным, из-за повреждения Крымского моста после нескольких ударов ВСУ, его конструкции подвергаются деградации, что требует срочного ремонта.

Вследствие активности ВСУ, россияне усиливают защиту моста системами ПВО, баржами вдоль эстакады и вбиванием свай для создания дополнительных защитных сооружений, сообщают в движении "Атеш".

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