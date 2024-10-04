'Силы обороны отступили': ситуация на Запорожье может существенно обостриться - Селезнев

После оккупации российскими войсками Угледара, россияне могут высвободить дополнительные силы для наступления на Запорожье, считает аналитик.

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Ситуация в Запорожье может существенно обостриться / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Бои на Запорожском направлении стали более интенсивными, вероятно из-за того, что российские войска получили дополнительное подкрепление. Однако пока у противника нет возможностей для масштабных штурмовых действий. Об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт Владислав Селезнев.

Владислав Селезнев считает, что российские войска на Запорожском направлении получили подкрепление, ведь не зря враг постоянно пытался вытеснить украинских защитников из Угледара.

Он также отметил, что ранее ВСУ с помощью артиллерии контролировали железнодорожную станцию Волноваха, которую противник активно использовал для поставки военных ресурсов. Это подтверждает важную роль железнодорожной сети в логистике оккупантов в Донецкой области и Юге Запорожской области.

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"Сейчас украинские Силы обороны отошли. Соответственно мы не имеем возможности держать под артиллерийским огневым контролем сеть железнодорожного сообщения. Крайне сложно помешать интенсификации поставок вооружения и военной техники, боеприпасов для группировки войск, которая действует на Юге Запорожской и Юге Херсонской областей. Поэтому вполне вероятно, что бои могут серьезно активизироваться", - пояснил он.

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Селезнев подчеркнул, что российские войска несут значительные потери, ведь для проведения таких масштабных атак нужно много ресурсов. При этом сейчас в открытых источниках отсутствует информация о существенных перемещениях сил и средств на Юге Украины.

"Наоборот - несколько самолетов военно-транспортной авиации российской армии осуществили переброску десантников на территорию Курщины с Юга Запорожской области. Скорее всего, определенная динамика на поле боя будет иметь место. А относительно масштабирования думаю, что пока у россиян нет таких возможностей", - подчеркнул военный эксперт.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Ситуация на Запорожском направлении фронта - что известно о ходе боев

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия готовится к штурмовым действиям в районе села Приютное в Запорожской области, сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин. По его словам, недавно оккупанты получили 25 багги, которые часто используются для штурмов малыми пехотными группами.

До этого он отмечал, что российские оккупанты на Запорожском направлении сейчас проводят разведку боем, используя группы по 5-10 человек.

В то же время на Запорожском направлении наблюдается определенное усиление вражеских подразделений, однако, по словам депутата Запорожского горсовета Дмитрия Кирильчука, прорваться оккупанты не смогут.

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