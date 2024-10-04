НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной: в Пентагоне назвали причину

Президент Байден взял на себя обязательство, что Соединенные Штаты не вступают в Украину, подчеркнула Сабина Сингх.

https://glavred.info/world/nato-ne-budet-sbivat-rakety-i-drony-nad-ukrainoy-v-pentagone-nazvali-prichinu-10602332.html Ссылка скопирована

Сабина Сингх заявила, что Украина очень успешно использует средства ПВО / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада сил ТРО, скринштот

Спикер Пентагона Сабрина Сингх заявила, что НАТО не будет перехватывать ракеты и беспилотники над Украиной так, как делает это над Израилем.

По ее словам, в Украине и Израиле идет речь идет о "двух очень разных ландшафтах и полях боя". Если бы НАТО сбивали ракеты и беспилотники над Украиной, то это означало бы "втягивание нас в войну".

"Мы говорим о двух очень разных ландшафтах и полях боя. Президент в самом начале, когда Россия вторглась в Украину, поручил этому департаменту обеспечить Украину тем, что ей нужно на поле боя", - Сингх на брифинге.

видео дня

Пресс-секретарь Пентагона подчеркнула, что Украина очень успешно использует средства противовоздушной обороны и другие возможности, чтобы продолжать отвоевывать свою территорию.

Сингх подчеркнула, что президент США Джо Байден взял на себя обязательство, что Соединенные Штаты не вступают в Украину, но поддерживают Украину в ее усилиях вернуть свою суверенную территорию.

На вопрос, можно ли уничтожение вражеских целей с территории Румынии или Польши считать "вторжением", Сингх ответила, что это втянет страны Запада в войну.

"Это означало бы, что мы будем втянуты в войну другим способом. А сейчас мы чувствуем, что Украина смогла успешно защититься от российских ударов по своим городам, по населению, по инфраструктуре. И мы будем продолжать оказывать им необходимую для этого поддержку", - сказала заместитель спикера Пентагона.

Кто такая Сабина Сингх Сабрина Сингх — член Демократической партии и бывшая заместительница пресс-секретаря Камалы Харрис на посту вице-президента США. Сейчас - заместительница пресс-секретаря Пентагона. Имеет диплом Школы международных отношений Университета Южной Калифорнии. Сингх — американка во втором поколении. Сабрина имеет сикхское происхождение. Ее дед Сардар Джагджит (Джей Джей) Сингх был родом из ныне пакистанского города Абботтабад. Он покинул Британскую Индию еще до получения ею независимости. Джей Джей прославился как борец за права индусов, возглавлял Индийскую лигу Америки. Сингх с 2017 года замужем за Майком Смитом, бывшим заместителем исполнительного директора Демократического комитета Конгресса США, экс-помощником Нэнси Пелоси. Детей у супругов нет.

Будет ли Польша сбивать российские ракеты

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польским военным трудно определить не гражданский ли это объект в воздушном пространстве страны. Поэтому в вопросе сбивания вероятных российских ракет или дронов союзники Варшавы советуют проявлять сдержанность.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил что Польша могла бы сбивать российские ракеты, которые летят по Украине, в том случае, если бы они угрожали украинским АЭС. Например, Чернобыльской атомной электростанции.

МИД Польши назвал слова Сикорского о необходимости сбивать российские ракеты над Украиной его "личным мнением".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред