В Польше открестились от слов своего же министра о сбитии ракет РФ

В министерстве иностранных дел Польши обратили внимание, что подобные действия - исключительно ответственность военных.

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Польша не будет сбивать российские ракеты над Украиной - нет единодушного мнения / Коллаж Главреда. Фото: скриншот Google Maps, КГГА

МИД Польши назвал слова своего главы Радослава Сикорского о необходимости сбивать российские ракеты над Украиной его "личным мнением", пишет Укринформ, цитируя спикера ведомства Павла Вронского.

"Это личное мнение министра Сикорского, а не позиция польского правительства", - сказал он.

Вронский добавил, что возможность сбития российских ракет и дронов на значительной высоте в воздушном пространстве Украины должна быть "элементом оценки польскими военными, и это касается каждого конкретного случая".

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"Если есть такая возможность и Украина на это соглашается, то мы должны ею воспользоваться. Но это личное мнение министра", - добавил представитель МИД.

Сбитие ракет РФ - позиция Польши

2 сентября в разговоре FT министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, которые граничат с Украиной, обязаны сбивать российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство.

Перехват ракет РФ над территорией Украины необходим, чтобы обезопасить польских граждан, добавил министр.

Ранее польский премьер Дональд Туск допустил возможность сбития российских ракет над территорией Украины, если те летят в направлении Польши. О разработке соответствующего механизма шла речь на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Варшаве, 8 июля.

Зеленский, в свою очередь, ответил, что этот пункт содержится в подписанных с Польшей специальных договоренностях. Однако какой именно формат будет иметь этот механизм - не уточнил.

Глава МО Польши Владислав Косиняк-Камыш потом отметил, что это не случится, поскольку в Варшаве нет по этому поводу единодушного мнения. В США идею президента Владимира Зеленского и польского премьера Дональда Туска тоже не поддержали.

Вооруженные силы Республики Польша Вооруженные силы Республики Польша - войска и силы Польши, цель которых заключается в защите свободы, демократии, независимости и территориальной целостности польского государства. Войска Польши состоят из сухопутных войск, военно-морских, военно-воздушных сил, специальных войск и войск территориальной обороны. Главнокомандующий - президент Анджей Дуда. Общая численность армии Польши - 193 тысячи человек.

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