Сбивать ракеты над Украиной - обязательство Польши: в МИД сделали важное заявление

Каждая страна НАТО ответственна за защиту своего воздушного пространства, и в случае приближения ракет РФ их сбивание является законной самообороной, заявил Сикорский.

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Для Варшавы лучше сбивать ракеты на большей высоте над Украиной / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 117 отдельная механизированная бригада

Польша и другие страны, которые граничат с Украиной, обязаны сбивать российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство. Перехват ракет РФ над территорией Украины необходим, чтобы обезопасить польских граждан. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Financial Times.

"Членство в НАТО не отменяет ответственность каждой страны за защиту собственного воздушного пространства - это наше конституционное обязательство. Когда вражеские ракеты нацелены на вход в наше воздушное пространство, сбить их будет законной самообороной", - заявил он.

Сикорский пояснил, что Польша должна обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения относительно возможного втягивания НАТО в войну между Россией и Украиной из-за перехвата ракет над территорией Украины. Министр также вспомнил инцидент с вероятным российским дроном, который нарушил воздушное пространство Польши во время массированного обстрела Украины 26 августа.

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"Чем ближе ракета к цели, когда ее перехватывают, тем больше риск для жителей и инфраструктуры Польши. Следовательно, для Варшавы лучше сбивать ракеты на большей высоте над Украиной", - добавил Сикорский.

Кто такой Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Скиросский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

Нарушение воздушного пространства Польши - последние новости по теме

Напомним, в ночь на понедельник, 2 сентября, в Польше поднимали в воздух истребители F-16 из-за ракетной атаки России по территории Украины. Российские оккупанты ударили по Киевской, Сумской и Харьковской областям, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты. Также армия РФ атаковала Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с южного направления.

Воздушные силы ВСУ обнаружили 58 воздушных целей - 35 ракет различных типов и 23 ударных БпЛА. Украинские воины уничтожили 42 вражеские ракеты.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет сбивать ракеты над Украиной без единодушной поддержки НАТО, и что это решение не может быть принято только на национальном уровне.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польским военным сложно определить, является ли объект в воздушном пространстве гражданским или военным. Поэтому союзники советуют проявлять сдержанность при возможном сбивании российских ракет или дронов.

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