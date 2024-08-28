НАТО не хочет, чтобы Варшава закрыла небо Украины - министр нацобороны Польши

НАТО выступает с критикой относительно сбивания Варшавой воздушных целей РФ.

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У Дуды ответили на просьбу Украины сбивать вражеские цели РФ / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Википедия

НАТО дало скептическую оценку решению Варшавы сбивать в воздушном пространстве Украины российских ракет и боевых дронов с помощью польских систем ПВО. Эту информацию подтвердил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в комментарии РАР.

Как известно, таким образом он ответил на слова президента Владимира Зеленского относительно переговоров с Варшавой о возможности сбития ракет по крайней мере над западной частью Украины.

В свою очередь глава Минобороны Польши акцентировал, что в странах НАТО по этому вопросу царит "большой скепсис".

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Косиняк-Камыш отметил, что "ни одна страна единолично не будет принимать такие решения".

"Я не вижу в НАТО сторонников, чтобы это решение принималось", - отметил он.

Вооруженные силы Республики Польша Вооруженные силы Республики Польша - войска и силы Польши, цель которых заключается в защите свободы, демократии, независимости и территориальной целостности польского государства. Войска Польши состоят из сухопутных войск, военно-морских, военно-воздушных сил, специальных войск и войск территориальной обороны. Главнокомандующий - президент Анджей Дуда. Общая численность армии Польши - 193 тысячи человек.

Кроме этого, Косиняк-Камыш добавил, что не удивлен, почему Зеленский подчеркивает важность такого решения, ведь такова его роль.

Однако важнейшая цель и роль Минобороны Польши - "принимать решения в интересах польского государства".

Кто такой Владислав Марцин Косиняк-Камыш Владислав Марцин Косиняк-Камыш (род. 10 августа 1981) - польский врач и политик.

Председатель Польской народной партии (PSL), с 2015 года, министр семьи, труда и социальной политики в правительствах Дональда Туска и Евы Копач в 2011-2015 годах.

В 2020 году был кандидатом в президенты Польши.

В 2023 году получил портфель вице-премьера и министра обороны в третьем правительстве Туска, пишет Википедия.

Как заявил ранее глава Украины, Польша колеблется принимать такое решение без поддержки со стороны стран-союзников по НАТО и не хочет "остаться наедине" с этим вопросом.

"Мы очень много об этом говорили. И надо, я так понимаю, поддержка нескольких стран. И Польша, я так понимаю, колеблется, чтобы быть наедине с таким решением. Она хочет поддержку других стран в НАТО. Я думаю, что это бы привело и к положительному решению со стороны Румынии", - сказал президент

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