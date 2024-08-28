Масштабный пожар на Рязанской ГРЭС: очевидцы сообщают о взрыве

На Рязанской ГРЭС начался сильный пожар, люди слышали громкий взрыв.

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Пожар начался на Рязанской ГРЭС / Коллаж: Главред, скриншот, фото: Википедия

28 августа по сети начали распространяться сообщения о том, что на Рязанской ГРЭС произошел пожар. Как сообщают очевидцы, ему предшествовал взрыв.

Такой информацией делятся российские телеграммы - в качестве доказательств инцидента распространяются видео, на котором видно станцию, охваченную дымом.

"Возгорание произошло на электростанции в Новомичуринске Пронского района Рязанской области. Очевидцы также сообщили, что перед пожаром прогремел взрыв", - говорится в сообщении Telegram-канала"Рядовка". видео дня

Рязанская ГРЭС - что известно Рязанская ГРЭС (иногда называемая "Новомичуринская ГРЭС") - тепловая электрическая станция в г. Новомичуринск Пронского района Рязанской области (в 80 км к югу от Рязани), на берегу реки Проня. Входит в состав ПАО "ОГК-2", сообщает Википедия. Рязанская ГРЭС занимает шестую позицию в списке самых мощных теплоэлектростанций России, в европейской части России она уступает только Костромской ГРЭС. В составе станции 7 энергоблоков.

Что стало причиной чрезвычайной ситуации, пока неизвестно. Однако, по данным местных СМИ, причиной так называемого "задымления" на станции стало нарушение технологического процесса.

Пожар на ГРЭС, скрин с тг-канала Главред

Такой масштабный пожар вызвал большой кипиш в российских телеграмм-каналах. Они наперегонки начали опровергать информацию о возгорании на ГРЭС. Некоторые ресурсы утверждают, что информация об этом - фейк, а видео было снято вчера, когда рядом с ГРЭС горела сухая трава. Дым якобы сняли на фоне станции.

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А тем временем F-16 уже наносят успешные удары по агрессору. По словам аналитика Forbes Дэвида Экса, это неудивительно, что украинские ВВС будут использовать F-16 для противовоздушной обороны. Дело в том, что истребители были замечены с ракетами "воздух-воздух" AIM-9 с инфракрасным наведением и AIM-120 с радиолокационным наведением.

Однако, к сожалению, США все еще подыгрывают РФ - оккупанты могут спрятать авиацию, пока ВСУ ждут разрешения на удары. Украине именно сейчас важно иметь, как и разрешения на применение западного оружия, так и само оружие.

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