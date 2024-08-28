Огонь аж до неба: ГУР и ССО поразили очередную нефтебазу в Ростовской области

После попадания украинским БпЛА нефтебаза в Ростовской области горит до сих пор.

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Ростовская область пылает: БПЛА попал в цель / Колаж: Главред, скриншот, фото gettyimages.com

Ночью 28 августа дроны атаковали российский комбинат в Ростовской области и склад с боеприпасами в Воронежской области. Как результат совместной работы ГУР и ССО, была поражена нефтебаза ФГКУ "Атлас".

Как рассказали источники 24 Канала в ГУР, объект атаковали с помощью ударных БпЛА украинского производства.

Не секрет, что именно эта нефтебаза обеспечивает российских агрессоров в войне с Украиной. По сообщениям очевидцев, на данный момент на территории объекта продолжается пожар в резервуарах.

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По информации источников 24 Канала в ГУР, нефтебаза "Атлас" в Ростовской области является частью российского ВПК и обеспечивает российские войска на временно оккупированной территории Украины.

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Очевидцы сообщают, на данный момент на территории объекта продолжается пожар в резервуарах, ведь агрессоры до сих пор не могут погасить пламя. Детали будут известны позже.

"ФГКУ "Комбинат "Атлас" Управления Федерального агентства по государственным резервам Южного федерального округа России специализируется на поставке нефтепродуктов для вооруженных сил России. В августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения Министерства обороны России и Росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020", во время которых отрабатывались различные способы поставки нефтепродуктов для армии: автомобильный, железнодорожный и трубопроводный", - рассказали в источниках.

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