Украину выставили угрозой: Россия пыталась использовать МАГАТЭ на Курской АЭС

Россияне планировали представить Украину, как угрозу радиационного инцидента, что могло бы подорвать поддержку со стороны Запада.

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Российские СМИ перекрутили заявление главы МАГАТЭ Гросси / Коллаж: Главред, фото: Росэнергоатом, IAEA

Официальные лица страны-агрессора России пытались использовать визит на Курскую АЭС гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны(ISW).

27 августа в соцсетях Гросси заявил, что ситуация на Курской атомной электростанции является серьезной и атака любой АЭС неприемлема. Гендиректор МАГАТЭ также подчеркнул особую уязвимость КАЭС, ведь на ее реакторе нет защитной оболочки, а находится он в обычном здании.

Российские правительственные СМИ сразу подхватили заявление Гросси, однако добавили "красок" от себя. В частности, утверждали, что Гросси якобы видел доказательства боевых действий возле станции, а именно беспилотники и их обломки.

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Кроме этого аналитики отметили, что в российских медиа распространили искаженную информацию о том, что глава МАГАТЭ говорил об угрозе именно со стороны украинских войск. Однако это не соответствует действительности.

МАГАТЭ действительно признало обнаружение обломков беспилотников на Курской АЭС, однако оценок, откуда прилетел беспилотник, или о причастности к этому ВСУ в их заявлении не было.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на Курской АЭС - что известно

Накануне Главреду эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар рассказал, что Курская АЭС, помимо обеспечения электроэнергией Курскую область, также питает дефицитную Белгородскую область и является важным элементом энергообеспечения центрального региона России. В случае атаки на Курскую АЭС или провокации со стороны Кремля, последствия будут более серьезными для самой России, чем для Украины.

Напомним, что у Украины есть возможность установить контроль над Курской АЭС. Темпы продвижения вооруженных сил в Курской области РФ превосходят темпы контрнаступления ВСУ в 2023 году.

Ранее первый заместитель секретаря СНБО в 2008-2011 годах Степан Гавриш объяснил, что мы можем держать под контролем и угрозой удара Курскую АЭС, как и Россия действует, кстати, в отношении нас. Россия не решится нанести ядерный удар, зная об угрозе для Курской АЭС, а это совсем другой уровень эффективности противостояния врагу.

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