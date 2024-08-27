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Украина контролирует 1294 км² на Курщине: Коваленко поразил скоростью продвижения ВСУ

Руслана Заклинская
27 августа 2024, 22:17
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Украинские защитники постепенно берут под контроль новые территории в Курской области, апатия россиян растет, рассказал Александр Коваленко.
Украина контролирует 1294 км² на Курщине: Коваленко поразил скоростью продвижения ВСУ
Как далеко ВСУ продвинулись в Курской области за неделю - оценка эксперта / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, 3 танковая Железная бригада

ВСУ взяли под контроль 31 квадратный километр территории в Курской области за последнюю неделю. Украинские защитники продвигаются со скоростью 4,5 квадратных километра в сутки, подсчитал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Результат, озвученный генералом Сырским, - это тот результат, который можно озвучивать журналистам, чтобы те разнесли по своим площадкам. Сегодня была озвучена цифра контроля территории в 1 294 км². 15 августа это было 1 150 км². 20 августа генерал Сырский докладывал президенту Украины о контроле 1 263 км²", - отметил он.

Коваленко подчеркнул, что, несмотря на расширение украинского контроля в Курской области, российские официальные лица проявляют все большее равнодушие к этому региону. По его словам, эта апатия демонстрирует, что российские власти уже меньше обращают внимание на собственных граждан и события в регионе.

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"С одной стороны, это лишний раз демонстрирует то, что россиянам плевать на своих соотечественников и в какой-то момент даже шок-контент уходит на задний план. Если только не возбудить внимание аналогичным или чем-то неожиданным. С другой стороны, это позволяет проводить операции на территории России любого масштаба. Например, Курская операция пока не вышла на оперативный уровень, но очень близка к этому, особенно в районе Коренева", - добавил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время форума "Украина 2024. Независимость" сообщил, что во время Курской операции украинские воины взяли под контроль 1 294 квадратных километра территории и 100 населенных пунктов. Также украинские военные пополнили обменный фонд, взяв в плен 594 российских военных.

Также президент Украины Владимир Зеленский опроверг любую связь между Курской наступательной операцией украинских войск и переговорами в Катаре, о которых сообщали западные СМИ. Он подчеркнул, что эти два события не связаны, и действия ВСУ в Курской области имеют другие цели, чем обсуждение энергетических вопросов.

Как сообщал Главред, сегодня в российских военных пабликах началась паника из-за якобы нового прорыва ВСУ, но уже не в Курской, а в Белгородской области. Вроде бы примерно с 8 утра продолжается бой ВСУ с российскими пограничниками возле села Нехотеевка Белгородской области. Украина пока официальных комментариев пока не давала.

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