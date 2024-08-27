Впечатляющая цифра: Сырский озвучил, сколько населенных пунктов взяли на Курщине

Главком Сырский во время Форума руководителей государственных институтов поделился победами ВСУ в Курской области.

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Сырский рассказал об обстановке на Курщине / Коллаж: Главред, фото: Главнокомандующий ВС Украины, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Главнокомандующий Александр Сырский рассказал, что Украина за время Курской операции взяла под контроль 1294 квадратных километра - это сто населенных пунктов. Свое заявление он сделал во время форума "Украина 2024. Независимость".

Кроме этого, Украина мощно пополняет обменный фонд и уже взяла в плен 594 российских военных.

"По состоянию на сегодня мы продолжаем продвигаться вперед. Наносить российским войскам ощутимые потери в живой силе и технике. На сегодня нами взято под контроль 1 294 кв. км территории. 100 населенных пунктов. Также благодаря успешным действиям наших войск мы существенно пополнили обменный фонд, на этом направлении взято в плен 594 военнослужащих ВС РФ", - отметил он. видео дня

Однако ситуация не из простых, потому что агрессор пытается противодействовать и стягивает войска, в частности с других направлений.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

"Пытается создать кольцо обороны вокруг нашей наступательной группировки, планирует контрнаступательные действия", - сообщил Сырский.

Дальнейшие решения относительно действий украинской армии на этом направлении командование будет принимать в зависимости от оперативной обстановки.

Главком также назвал цели операции.

"Каждый день Российская Федерация с курского направления обстреливала наши пограничные села. Мы имели многочисленные потери, разрушены десятки населенных пунктов. Кроме того, противник сосредоточивал на этом направлении значительную часть своих войск и планировал проведение наступательной операции на этом направлении. С целью создания зоны безопасности, прекращения обстрелов из Российской Федерации, защиты гражданских объектов в Сумской области и опережения противника 6 августа Силы обороны начали проведение наступательной операции на курском направлении", - пояснил он.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Как обратил внимание Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский, Россия перебросила на Курское направление 30 тысяч оккупантов и ежедневно количество агрессоров там растет.

"Одна из задач проведения наступательной операции на Курском направлении как раз было отвлечение значительных сил противника с других направлений. В первую очередь, это касается Покровского и Кураховского. Враг это понимает и сосредотачивает усилия на Покровском направлении, где сконцентрированы наиболее боеспособные его части. Конечно, Курская операция отвлекла значительное количество сил врага. Сейчас мы можем сказать, что около 30 тысяч служащих РФ уже перебросили на Курское направление и эта цифра растет. Вместе с тем противник пытается не снимать части с других направлений, а на Покровском наоборот - увеличивает свое присутствие".

Курская операция ВСУ - последние новости

Как известно, сегодня в российских военных пабликах началась паника из-за якобы нового прорыва ВСУ, но уже не в Курской, а в Белгородской области. Вроде бы примерно с 8 утра продолжается бой ВСУ с российскими пограничниками возле села Нехотеевка Белгородской области. Украина пока официальных комментариев пока не давала.

В свою очередь полковник СБУ раскрыл неожиданные потери Украины в Курской области. По его словам, они даже меньше, чем мы ожидали.

Силы Украины однозначно загнали командование РФ. Продолжение наступательной операции ВСУ в Курской области заставляет врага выводить отдельные группировки из зоны боевых действий в Украине.

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