Командование РФ загнали: оккупационные войска перебрасывают из Украины - ISW

Продолжение наступательной операции ВСУ в Курской области заставляет врага выводить отдельные группировки из зоны боевых действий в Украине.

https://glavred.info/ukraine/komandovanie-rf-zagnali-okkupacionnye-voyska-perebrasyvayut-iz-ukrainy-isw-10591859.html Ссылка скопирована

В Курской области заметили российские войска, которые недавно воевали на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВС Украины, скрин с карты ISW

26 августа украинские войска продолжали наступательные действия в Курской области. Хотя Министерство обороны страны-агрессора России заявило об отражении атак ВСУ возле Комаровки, аналитики американского Института изучения войны(ISW) подтверждений этому не увидели.

Как говорится в отчете, российские источники также сообщали о боях в Ольговке, Кремневом, возле Малой Локнис и захвате ВСУ Матвеевки. Однако официальных заявлений, подтверждающих это, не было.

"Геолокационные кадры, опубликованные 26 августа, показывают, что украинские силы действуют к западу от Нечаева (к северо-востоку от Суджи), а российские заявления о боях вблизи населенного пункта также указывают на то, что украинские силы продолжают действовать вблизи Нечаева", - добавили аналитики. видео дня

Что касается войск, которые действуют в Курской области со стороны противника, то в ISW вспомнили 83-ю бригаду ВДВ, о деятельности которой утверждали и российские милблогеры. Что интересно, еще недавно аналитики наблюдали ее деятельность на Харьковском направлении.

Это свидетельствует о том, что, скорее всего, командование РФ продолжает выводить оккупационные войска из Украины для усиления группировки на территории Курской области.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Недавно издание Forbes сообщило, что российское военно-политическое командование для отражения атаки украинских войск в Курской области решило не перебрасывать для защиты собственных границ воинские подразделения с Востока Украины, ограничившись молодыми и плохо подготовленными призывниками.

Накануне кремлевский рупор Дмитрий Песков разразился угрозой в сторону Украины, заявив, что военная операция ВСУ в Курской области не останется без ответа.

Напомним, Силы обороны Украины в ходе операции в Курской области смогли навязать российской армии собственные действия, открыв новый фронт, который Россия не защищала. Теперь существует несколько вариантов развития действий ВСУ на Курщине. Однако, продолжение наступления будет зависеть от резервов украинских войск, возможностей и от того, как враг будет перебрасывать свои силы. Хотя противник постепенно перебрасывает резервы, пока он еще не имеет возможности остановить наступление ВСУ.

Читайте также о ситуации на украинском фронте:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред