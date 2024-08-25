Угроза окружения: офицер ВСУ назвал основные причины отступления в районе Покровска

Российские оккупанты активно давят на позиции украинских защитников на Покровском направлении. Силы обороны пытаются не допустить дальнейшего продвижения врага, однако, иногда вынуждены отступать, чтобы не попасть в оперативное окружение. Об этом в интервью Radio NV рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий.
По его словам, что отступление на поле боя не всегда является поражением, а может быть тактическим ходом.
"Надо отвести войска или попасть в оперативное окружение, или, скажем, тактическое окружение, или сохранить жизнь личного состава. Поэтому это также один из видов боя", - отметил он.видео дня
Офицер подчеркнул, что российские войска уже несколько недель осуществляют постоянное давление на украинские позиции. Кроме того, ожесточенные бои на Покровском направлении продолжаются с апреля.
"После Авдеевки [россияне - ред.] немножко передохнули. У них была попытка на плечах, как говорят, пойти дальше после Авдеевки, но их остановили. Затем они перегруппировывались, накапливали силы, и уже с апреля более активно начали вести эти штурмовые действия", - указывает он.
Военный отмечает, что Силы обороны прилагают усилия, чтобы не допустить продвижения врага.
Цехоцкий отмечает, что украинские военные пытаются уничтожать живую силу и технику противника еще на подходах к позициям ВСУ.
"Только утром на одной из позиций было пять попыток штурма. Пять попыток прорвать нашу оборону на одной из позиций именно на этом направлении", - резюмировал он.
Кто такой Сергей Цехоцкий?
Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.
Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным Института изучения войны, российские войска недавно продвинулись в районе Торецка, что подтверждают геолокационные кадры от 21 августа, которые показывают движение оккупантов к восточным окраинам города. Войска РФ также продвинулись вблизи Покровска, в частности, к восточной Карловке и северо-востоку от Николаевки, что подтверждают кадры от 23 августа.
Соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый отметил, что ситуация на Донецком направлении ухудшается, в частности из-за попыток россиян захватить ключевую высоту возле Покровска.
Офицер бригады "Рубеж" НГУ Дмитрий Кожубенко добавил, что оккупация Покровска будет означать потерю важного логистического маршрута для обеспечения Лимано-Бахмутского направления.
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