Во Львове чиновница отказалась вставать во время гимна Украины: как ее наказали

Наглой провокаторшей оказалась сотрудница Львовской ОВА Лидия Данько.

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Сотрудница Львовской ОВА Лидия Данько угодила в громкий скандал / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот/Varta1, Л.Менкуш-Малькив

Во Львове в День Государственного флага во время акции в поддержку пленных украинских защитников и пропавших без вести, во время исполнения гимна, одна из присутствовавших отказалась вставать и показала активистам непристойный жест – средний палец.

Об этом в своем Facebook сообщила участница мероприятия, волонтер Леся Менкуш-Малькив. По ее словам, когда активисты начали исполнять государственный гимн – все собравшиеся поднялись со скамеек.

Волонтер говорит, что женщина рядом продолжила сидеть на скамейке, поэтому она решила жестом намекнуть ей о необходимости встать.

видео дня

На видео, опубликованном волонтером, видно, как женщина сидит на скамейке, пока раздается гимн Украины. Позже он показывает средний палец на камеру.

После этого волонтер решила обратиться к стоявшим неподалеку полицейским с просьбой проверить документы неадекватной женщины.

При этом женщина, увидев, что правоохранители двигаются в ее направлении, попыталась убежать. Однако полицейским удалось ее задержать и ознакомиться с документами.

Подробности скандала во Львове

Каково же было их удивление, когда выяснилось, что наглой провокаторшей оказалась сотрудница Львовской ОВА Лидия Данько.

После этого Лидия ушла с места инцидента и скрылась в помещение областной администрации.

В комментарии "УП. Жизнь" директор Департамента коммуникации и внутренней политики Львовской ОВА Юрий Горун сообщил, что Лидия Данько действительно была сотрудницей органа власти с 2017 года, но после скандала, с 24 августа 2024-го года, там уже не работает.

По словам чиновника, до этого инцидента за женщиной не наблюдали какого-либо странного поведения.

Смотрите видео - чиновница влипла в скандал во Львове:

/ Скриншот

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