"Всего минус 30 человек": полицейская из Одессы попала в скандал на Пасху

В ГУ НП инициировали проведение служебного расследования.

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Полицейская из Одессы угодила в скандал / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

В Сети опубликовали видео с девушкой-полицейской из Одессы, которая в нецензурной форме прокомментировала необходимость охраны порядка в церкви.

По ее словам, в церкви могло собраться от силы 30 человек. "Там от силы — 30 человек", - рассказала она в ходе стрима.

При этом она кощунственно оценила вероятность удара российских оккупантов по церкви во время празднования Пасхи.

видео дня

"Ну прилетит туда, и что. Ничего страшного. Это же не минус 100 человек, это всего лишь минус 30", — заявила она.

Скандальное видео можно посмотреть по этой ссылке.

Реакция Нацполиции

"Сегодня, 5 мая, во время мониторинга Интернета в одном из пабликов было обнаружено видео с выражениями полицейской относительно недовольства обязанностью дежурить возле церкви на Пасху и безразличием к возможным обстрелам и гибели граждан. Это сообщение, которое она сбросила для своих друзей в частную группу стало достоянием пабликов", – говорится в сообщении ГУ НП в Одесской области.

Сотрудница отстранена, инициировано проведение служебного расследования, по результатам которого полицейская будет уволена. В полиции рассказали, что работать у них девушка начала всего месяц назад.

"Такое поведение неприемлемо, позорит работу правоохранителя, и на него была принципиальная и жесткая реакция руководства", — заверили в полиции.

/ Facebook/gunp.odesa

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Что известно о Национальной полиции Это центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Нацполиции направляется и координируется Кабмином через министра внутренних дел. Нацполиция призвана защищать жизни, здоровье, права и свободы граждан Украины, иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействовать преступности, охранять общественный порядок и обеспечивать общественную безопасность. Ранее правоохранительные функции в Украине выполняла милиция, а в 2015 году, после принятия соответствующего закона, эти функции перешли к Нацполиции, пишет Википедия.

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