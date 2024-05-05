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"Всего минус 30 человек": полицейская из Одессы попала в скандал на Пасху

Алексей Тесля
5 мая 2024, 17:15обновлено 5 мая, 17:59
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В ГУ НП инициировали проведение служебного расследования.
Одесса
Полицейская из Одессы угодила в скандал / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

В Сети опубликовали видео с девушкой-полицейской из Одессы, которая в нецензурной форме прокомментировала необходимость охраны порядка в церкви.

По ее словам, в церкви могло собраться от силы 30 человек. "Там от силы — 30 человек", - рассказала она в ходе стрима.

При этом она кощунственно оценила вероятность удара российских оккупантов по церкви во время празднования Пасхи.

видео дня

"Ну прилетит туда, и что. Ничего страшного. Это же не минус 100 человек, это всего лишь минус 30", — заявила она.

Скандальное видео можно посмотреть по этой ссылке.

Реакция Нацполиции

"Сегодня, 5 мая, во время мониторинга Интернета в одном из пабликов было обнаружено видео с выражениями полицейской относительно недовольства обязанностью дежурить возле церкви на Пасху и безразличием к возможным обстрелам и гибели граждан. Это сообщение, которое она сбросила для своих друзей в частную группу стало достоянием пабликов", – говорится в сообщении ГУ НП в Одесской области.

Сотрудница отстранена, инициировано проведение служебного расследования, по результатам которого полицейская будет уволена. В полиции рассказали, что работать у них девушка начала всего месяц назад.

"Такое поведение неприемлемо, позорит работу правоохранителя, и на него была принципиальная и жесткая реакция руководства", — заверили в полиции.

Скриншот
/ Facebook/gunp.odesa

Удары РФ по Одессе - последние новости по теме

Напомним, что спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук объяснил, почему РФ начала чаще атаковать Одессу баллистикой. Российские захватчики используют в ракетах "Искандер" боевую часть с кассетными суббоеприпасами, чтобы нанести как можно больше вреда мирному населению.

Ночью 1 мая Россия ударила по Одессе баллистикой. Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. Известно о по меньшей мере 13 пострадавших. На месте попадания произошел мощный пожар. "Новая почта" подтвердила удар россиян по пункту сортировки в Одессе.

Появились фото "замка Кивалова" после прилета ракеты в Одессе. Огонь почти полностью уничтожил здание Дворца студентов Одесской юридической академии, которое еще называют "замком Гарри Поттера". Пожар задел значительную площадь здания.

Что известно о Национальной полиции

Это центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Нацполиции направляется и координируется Кабмином через министра внутренних дел. Нацполиция призвана защищать жизни, здоровье, права и свободы граждан Украины, иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействовать преступности, охранять общественный порядок и обеспечивать общественную безопасность. Ранее правоохранительные функции в Украине выполняла милиция, а в 2015 году, после принятия соответствующего закона, эти функции перешли к Нацполиции, пишет Википедия.

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