Удар по набережной Одессы и взрывы в Харькове: каким оружием атаковала Россия

Зеленский в очередной раз призвал партнеров ускориться с поставками Украине ЗРК от российских ракет.

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РФ атаковала гражданские объекты в Одессе и Харькове / Коллаж Главреда. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в понедельник вечером, 29 апреля, атаковали Харьков управляемыми авиабомбами (КАБ / УАБ) и применили по набережной Одессы боеприпасы для уничтожения живой силы, говорится в заявлениях спикера Сил обороны Юга Дмитрия Плетенчука и президента Владимира Зеленского.

Удар по Харькову 29 апреля - детали

Согласно последней информации местных властей, в результате удара по Киевскому району города ранения получил 42-летний гражданский мужчина. Его госпитализировали со взрывной травмой и осколочными ранениями в медицинское учреждение. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Взрывы в Одессе - данные о пострадавших

По последним данным, в Одессе уже 32 пострадавших человека. Среди них - беременная женщина и два ребенка. 4-летняя девочка находится в очень тяжелом состоянии. Российская ракета убила 4 человек и собаку. В ОВА сообщили, что еще один человек умер в результате инсульта, который спровоцировала атака.

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Также среди пострадавших есть экс-нардеп времен Януковича Сергей Кивалов . Одесские паблики писали о якобы гибели его друга, проректора "Одесской академии" Бориса Васильева. В заведение было попадание российской ракеты.

Чем атаковала Россия Одессу и Харьков - что говорят в ВСУ

По словам спикера Сил обороны Юга Дмитрия Плетенчука, РФ ударила по набережной Одессы боеприпасами для уничтожения живой силы.

"Это очередной удар по гражданской инфраструктуре, удар ракетным вооружением. По отверстиям стенки можно сделать предварительный вывод, что использовались боеприпасы для уничтожения живой силы. Это очередной циничный удар по набережной нашего города, который направлен только на то, чтобы терроризировать население Украины", - подытожил представитель ВСУ.

Зеленский отметил, что по Харькову произошел прилет КАБами.

"Только что были доклады по ситуации в Одессе после российского ракетного удара и по Харькову - после удара управляемыми авиабомбами. К сожалению, в Одессе есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Много раненых. Всем оказывается сейчас помощь. Местные службы отреагировали мгновенно", - подчеркнул глава государства в вечернем обращении.

Зеленский вновь призвал Запад сосредоточиться на поставках украинским городам ЗРК Patriot и 155 мм снарядов для украинской армии на передовой.

КАБ - основные характеристики / Инфографика: Главред

Удары России по Украине - взрывы сегодня

В понедельник РФ в очередной раз атаковала Харьков авиабомбами. Оккупанты ударили по жилым домам. В городе частично повреждена многоэтажка.

Вечером, 29 апреля, российские оккупанты атаковали Одессу ракетами . По предварительной информации, в результате атаки ранены восемь человек. Позже стало известно о том, что количество пострадавших увеличилось до 17 человек.

Среди прочего, произошел прилет по дому бывшего регионала Сергея Кивалова. Самого экс-нардепа госпитализировали в городскую клиническую больницу №10 с венозным кровотечением.

Предыдущую массированную атаку на Украину враг совершил 27 апреля. Тогда крылатые, баллистические ракеты и ракеты типа "Кинжал" враг направил на объекты критической инфраструктуры в нескольких областях.

Как писал Главред, в четверг, 25 апреля, россияне ударили по объектам Укрзализныци в трех областях. В компании заявили об осуществлении Россией массированного удара. РФ атаковала железные дороги в Харьковской, Черкасской и Донецкой областях.

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