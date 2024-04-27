УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ ударила ракетами по четырем областям: что известно о раненых и "прилетах"

Алексей Тесля
27 апреля 2024, 07:40обновлено 27 апреля, 09:19
На Харьковщине под удар попало лечебное психиатрическое заведение, лишь чудом обошлось без жертв.
Screenshot
РФ массированно ударила по Украине / Коллаж: Главред, Фото: Telegram С.Лысака, Суспильне

Массированный ракетный удар нанесли российские оккупанты по Украине в ночь на субботу, 27 апреля. В результате есть пострадавшие и разрушения.

Враг атаковал Украину крылатыми ракетами и баллистикой, а также применял ракеты "Кинжал".

Удар РФ по Харькову

Россияне нанесли ночной удар по Салтовскому району Харькове. В результате пострадало лечебное учреждение.

видео дня

Предварительно, без жертв, но есть пострадавшие. В помещениях есть разрушения.

Как уточнил мэр города Игорь Терехов, удар был нанесен по территории медицинского учреждения.

"Под ударом оказался медкомплекс, в корпусах которого на момент ракетных обстрелов находилось более тысячи человек - 900 пациентов и две с половиной сотни персонала. К счастью, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения – в противном случае трудно представить количество погибших и пострадавших. Есть один раненый человек, степень – легкая.

Относительно разрушений - от взрывной волны пострадали несколько зданий: выбитые стекла, поврежденные крыши, линии электропередач, водопровод и другие инженерные коммуникации", - рассказал он.

  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову Суспильне
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову Суспильне
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову Суспильне
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову Суспильне
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову Суспильне
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову Суспильне
  • Последствия удара РФ по Харькову
    Последствия удара РФ по Харькову Суспильне

При этом в Нацполиции опубликовали видео последствий удара РФ по Харькову. Под удар попало психиатрическое лечебное заведение.

Смотрите видео - последствия удара РФ по Харькову:

Screenshot
/ Скриншот

Как пишет Суспильне, две вражеские ракеты оставили на территории психиатрической больницы в Харькове воронки более 5 метров в глубину. По предварительной информации от правоохранителей, это был обстрел С-300.

Взрывы в Днепропетровской области

Взрывы также были слышны в Днепре сегодня рано утром в субботу. Фиксировалось движение вражеских ракет в направлении города, сообщает "Суспільне".

Отмечается, что взрыв в Днепре был слышен в районе города около пяти утра.

Силы ПВО уничтожили 13 ракет – в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Но, к сожалению, без последствий не обошлось. В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Произошло несколько возгораний. Ранен мужчина. Его госпитализировали", - сообщил Лысак.

  • Последствия удара РФ по Днепропетровщине
    Последствия удара РФ по Днепропетровщине t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия удара РФ по Днепропетровщине
    Последствия удара РФ по Днепропетровщине t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия удара РФ по Днепропетровщине
    Последствия удара РФ по Днепропетровщине t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия удара РФ по Днепропетровщине
    Последствия удара РФ по Днепропетровщине t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия удара РФ по Днепропетровщине
    Последствия удара РФ по Днепропетровщине t.me/dnipropetrovskaODA

Удар по Львовщине

Ракетная опасность была также во Львовской области. Об этом сообщал глава ОВА Максим Козицкий.

По его словам, особая опасность грозила Стрыю, где расположены газовые инфраструктурные объекты.

"Особая опасность для Стрыйщины", - предупреждал Козицкий.

Как позднее уточнил Козицкий, во Львовской области ночью был прилет по двум объектам "критической энергетической инфраструктуры" в Стрыйском и Червоноградском районах, на них начались пожары.

По его словам, удар наносился крылатыми ракетами и ракетами "Кинжал".

Screenshot
/ Скриншот

Взрывы в Ивано-Франковской области

В ночь на 27 апреля взрывы неоднократно также были слышны в Ивано-Франковской области.

"В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов", - сообщает Суспильне.

В ночь на 27 апреля войска РФ снова нанесли удар по объекту критической инфраструктуры на Прикарпатье.

Как сообщает глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, в результате удара возник пожар, к ликвидации которого были привлечены соответствующие службы.

  • РФ нанесла удар по Ивано-Франковщине
    РФ нанесла удар по Ивано-Франковщине ГСЧС
  • РФ нанесла удар по Ивано-Франковщине
    РФ нанесла удар по Ивано-Франковщине ГСЧС
  • РФ нанесла удар по Ивано-Франковщине
    РФ нанесла удар по Ивано-Франковщине ГСЧС
  • РФ нанесла удар по Ивано-Франковщине
    РФ нанесла удар по Ивано-Франковщине ГСЧС

Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Подробности удара РФ по Украине

Как уточнили в Воздушных силах ВСУ, российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов.

Всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования.

В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель:

  • 6 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
  • 1 крылатая ракета "Искандер-К";
  • 6 крылатых ракет "Калибр".
Screenshot
/ t.me/kpszsu

В результате атаки РФ четыре тепловые электростанции (ТЭС) получили повреждения в ночь на 27 апреля. В частности, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. Глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что на одном из пораженных объектов пострадал человек. Энергетик получил контузию.

В ДТЭК добавили, что серьёзно повреждено оборудование предприятий. "В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки", – говорится в сообщении.

Screenshot
/ Скриншот

Ракетные удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, 24 апреля, в Одессе прогремели взрывы. Над городом поднимается столб дыма. Перед этим в ряде регионов была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности.

Взрывной волной повреждены около 30 домов. Пострадала 43-летняя женщина, она в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу.

Как сообщалось ранее, ВСУ уничтожили 15 ракет, 14 дронов и бомбардировщик ТУ-22М3. 19 апреля оккупанты применили 36 средств воздушного нападения - 22 ракеты различных типов и 14 ударных беспилотников.

Ранее сообщалось о том, что Россия нанесла ракетный удар по Днепру. В результате обстрела зафиксировано повреждение пятиэтажного жилого дома. В Днепре два человека погибли, еще 16 - ранены. Психологическую помощь получили 30 человек.

В Синельниковском районе повреждено более десятка частных домов. Вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Погибли 6 человек, среди которых дети 6 и 8 лет. Еще два человека травмированы.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Харькова новости Днепропетровска Львовская область Терехов Максим Козицкий война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Краснодарский край под мощной атакой дронов: горят два НПЗ и военный аэродром

Краснодарский край под мощной атакой дронов: горят два НПЗ и военный аэродром

09:00 Мир
РФ ударила ракетами по четырем областям: что известно о раненых и "прилетах"

РФ ударила ракетами по четырем областям: что известно о раненых и "прилетах"

07:40 Украина
Время "танков-черепах" истекает: ВСУ изменят ситуацию на фронте с оружием от США - Forbes

Время "танков-черепах" истекает: ВСУ изменят ситуацию на фронте с оружием от США - Forbes

00:38 Украина
Все главные новости

Популярное

Максим Галкин врезал кремлевским властям - детали 17999

Максим Галкин врезал кремлевским властям - детали

Бойкот по всей РФ: у мужа предательницы Наташи Королевой серьезные проблемы 7798

Бойкот по всей РФ: у мужа предательницы Наташи Королевой серьезные проблемы

Китайский гороскоп на завтра 27 апреля: Змеям - опасность от друзей, Петухам - новый этап жизни 4115

Китайский гороскоп на завтра 27 апреля: Змеям - опасность от друзей, Петухам - новый этап жизни

Ударит -3 градуса и будут порывы ветра 20 м/с: в Украину идет опасная погода 3719

Ударит -3 градуса и будут порывы ветра 20 м/с: в Украину идет опасная погода

Последние новости

09:22

Гороскоп на завтра 28 апреля: Стрельцам - успех в личной жизни, Водолеям - трудные времена

09:00

Краснодарский край под мощной атакой дронов: горят два НПЗ и военный аэродромВидео

08:32

Японский метод выращивания огурцов: необычный способ получить богатый урожай

08:10

Сколько ВСУ надо FPV-дронов для наступления на фронтемнение

07:40

РФ ударила ракетами по четырем областям: что известно о раненых и "прилетах"ФотоВидео

Россия ударила по Украине крылатыми ракетами и "Кинжалами": куда летятРоссия ударила по Украине крылатыми ракетами и "Кинжалами": куда летят
07:40

Церковный праздник 28 апреля: что запрещено делать в Вербное воскресенье

07:25

Надо найти собаку на картинке за 3 секунды: разгадать загадку смогут лишь единицы

06:10

Россия задействовала свою "козырную" марионетку против еще одной странымнение

05:00

Что нельзя делать 27 апреля: важные приметы дня

Реклама
03:45

Какой фрукт поможет во время уборки: не все знают о его уникальных свойствах

03:00

"Нагибает весь мир": Анна Алхим высказалась о диктаторе Путине

02:32

Грязь отстанет сама без натирания: как за минуты отмыть микроволновку изнутри

02:00

Звезда сериалов раскрыла неожиданные факты о сбежавшей в РФ режиссерше Байрак

01:36

Головоломка на внимательность: нужно найти пять фруктов за одну минуту

01:35

Признали виновным: по Киркорову нанесли новый удар в России

00:38

Время "танков-черепах" истекает: ВСУ изменят ситуацию на фронте с оружием от США - Forbes

26 апреля, пятница
23:56

Впервые известны все подробности: опубликован текст мирного договора с РФ 2022 года

23:11

"Надо проанализировать": в Польше сделали заявление о возвращении студентов в Украину

22:36

Сергей Стерненко. Скандальные признания СкабеевойВидеоблоги

22:17

"Последнее окно возможностей": в разведке Эстонии сказали, почему РФ усиливает атаки

Реклама
21:59

Комедия дель арта на Пасху: рецензия на фильм "Крашанка"

21:31

F-16 прибудут в Украину быстрее, чем ожидалось: правительство Бельгии раскрыло сроки

20:38

Оружие на 6 млрд долларов: США выделили самый большой пакет военной помощи Украине

20:36

Отношения США и Турции "дали трещину": Эрдоган отменил встречу с Байденом

20:32

Пострадавших доставали из-под колес: пьяный глава РВА влетел в толпу в БроварахФотоВидео

20:14

Анонс ударов по больницам Киева: в СБУ рассказали важные подробности

19:40

"Дефицит будет расти": в Раде сделали важное заявление об отключении света

19:25

Непревзойденный вкус: как приготовить мороженое в домашних условиях - рецепт известного повара

19:21

В Украину врывается актициклон: где влупит 29-градусная жара

19:10

Украине надо готовиться к провокациям со стороны Беларусимнение

18:42

РФ пытается взять в клещи Часов Яр: в ВСУ назвали три самых горячих направления

18:38

Вместе с Пугачевой: Кристина Орбакайте показала вечернюю прогулку

17:54

В Киеве срочно эвакуируют больницы: враг анонсировал удары по детямВидео

17:44

Зеленский назвал 3 приоритета оружия для Украины: "Иначе не получится изменить ход войны"

17:32

Волонтерил даже в оккупации: дяде Грише из Херсона вручили президентскую награду

17:22

В Пентагоне разрешили Украине бить ATACMS по русским объектам в Крыму - New York Times

16:59

"Не потому, что РФ обнаглела": майор ВСУ сказал, что "подогнало" США с помощью Украине

16:40

Домашние животные могут быть экстрасенсами: психолог назвал 4 тайных признака

16:26

"Больно это говорить": Екатерина Кухар изувечила ногу прямо на сцене

16:18

США готовы к решительным действиям: Блинкен пригрозил Китаю из-за помощи РФ

Реклама
16:15

РФ ускорила наступление на Донетчине и хочет прорвать оборону ВСУ - разведка Британии

16:04

Целая таблица Менделеева: из чего состоит опасная пыль из СахарыВидео

16:02

В Пентагоне сказали, когда Украина получит первые F-16: "Прибудут с обученными пилотами"

15:58

Чем лучше всего разбавлять виски: каким сочетанием стоит баловать рот

15:56

Черепа и золотые унитазы: в сеть попали фото ремонта Киркорова за 2 млн евроВидео

15:54

Автозаправочные сети-аутсайдеры платят в разы меньше налогов, чем лидеры - Куюн

15:22

Ударит -3 градуса и будут порывы ветра 20 м/с: в Украину идет опасная погода

14:59

Момент попал на видео: 31-летняя певица умерла прямо во время концертаВидео

14:56

Министра Сольского освободили из-под стражи под залог в почти 76 миллионов

14:55

Победа в "Пасхальном поединке" гарантирована: как выбрать самое крепкое яйцоВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять