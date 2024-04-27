РФ ударила ракетами по четырем областям: что известно о раненых и "прилетах"

На Харьковщине под удар попало лечебное психиатрическое заведение, лишь чудом обошлось без жертв.

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РФ массированно ударила по Украине / Коллаж: Главред, Фото: Telegram С.Лысака, Суспильне

Массированный ракетный удар нанесли российские оккупанты по Украине в ночь на субботу, 27 апреля. В результате есть пострадавшие и разрушения.

Враг атаковал Украину крылатыми ракетами и баллистикой, а также применял ракеты "Кинжал".

Удар РФ по Харькову

Россияне нанесли ночной удар по Салтовскому району Харькове. В результате пострадало лечебное учреждение.

видео дня

Предварительно, без жертв, но есть пострадавшие. В помещениях есть разрушения.

Как уточнил мэр города Игорь Терехов, удар был нанесен по территории медицинского учреждения.

"Под ударом оказался медкомплекс, в корпусах которого на момент ракетных обстрелов находилось более тысячи человек - 900 пациентов и две с половиной сотни персонала. К счастью, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения – в противном случае трудно представить количество погибших и пострадавших. Есть один раненый человек, степень – легкая.

Относительно разрушений - от взрывной волны пострадали несколько зданий: выбитые стекла, поврежденные крыши, линии электропередач, водопровод и другие инженерные коммуникации", - рассказал он.

При этом в Нацполиции опубликовали видео последствий удара РФ по Харькову. Под удар попало психиатрическое лечебное заведение.

Смотрите видео - последствия удара РФ по Харькову:

/ Скриншот

Как пишет Суспильне, две вражеские ракеты оставили на территории психиатрической больницы в Харькове воронки более 5 метров в глубину. По предварительной информации от правоохранителей, это был обстрел С-300.

Взрывы в Днепропетровской области

Взрывы также были слышны в Днепре сегодня рано утром в субботу. Фиксировалось движение вражеских ракет в направлении города, сообщает "Суспільне".

Отмечается, что взрыв в Днепре был слышен в районе города около пяти утра.

Силы ПВО уничтожили 13 ракет – в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Но, к сожалению, без последствий не обошлось. В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Произошло несколько возгораний. Ранен мужчина. Его госпитализировали", - сообщил Лысак.

Удар по Львовщине

Ракетная опасность была также во Львовской области. Об этом сообщал глава ОВА Максим Козицкий.

По его словам, особая опасность грозила Стрыю, где расположены газовые инфраструктурные объекты.

"Особая опасность для Стрыйщины", - предупреждал Козицкий.

Как позднее уточнил Козицкий, во Львовской области ночью был прилет по двум объектам "критической энергетической инфраструктуры" в Стрыйском и Червоноградском районах, на них начались пожары.

По его словам, удар наносился крылатыми ракетами и ракетами "Кинжал".

/ Скриншот

Взрывы в Ивано-Франковской области

В ночь на 27 апреля взрывы неоднократно также были слышны в Ивано-Франковской области.

"В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов", - сообщает Суспильне.

В ночь на 27 апреля войска РФ снова нанесли удар по объекту критической инфраструктуры на Прикарпатье.

Как сообщает глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, в результате удара возник пожар, к ликвидации которого были привлечены соответствующие службы.

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Подробности удара РФ по Украине

Как уточнили в Воздушных силах ВСУ, российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов.

Всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования.

В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель:

6 крылатых ракет Х-101/Х-555;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

1 крылатая ракета "Искандер-К";

6 крылатых ракет "Калибр".

/ t.me/kpszsu

В результате атаки РФ четыре тепловые электростанции (ТЭС) получили повреждения в ночь на 27 апреля. В частности, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. Глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что на одном из пораженных объектов пострадал человек. Энергетик получил контузию.

В ДТЭК добавили, что серьёзно повреждено оборудование предприятий. "В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки", – говорится в сообщении.

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Ракетные удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, 24 апреля, в Одессе прогремели взрывы. Над городом поднимается столб дыма. Перед этим в ряде регионов была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности.

Взрывной волной повреждены около 30 домов. Пострадала 43-летняя женщина, она в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу.

Как сообщалось ранее, ВСУ уничтожили 15 ракет, 14 дронов и бомбардировщик ТУ-22М3. 19 апреля оккупанты применили 36 средств воздушного нападения - 22 ракеты различных типов и 14 ударных беспилотников.

Ранее сообщалось о том, что Россия нанесла ракетный удар по Днепру. В результате обстрела зафиксировано повреждение пятиэтажного жилого дома. В Днепре два человека погибли, еще 16 - ранены. Психологическую помощь получили 30 человек.

В Синельниковском районе повреждено более десятка частных домов. Вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Погибли 6 человек, среди которых дети 6 и 8 лет. Еще два человека травмированы.

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