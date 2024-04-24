В Одессе прогремели взрывы, над городом - дым: первые подробности

В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности.

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В Одессе прогремел взрыв / Коллаж: Главред, фото: t.me/alarmukraine, Суспільне

Утром в среду, 24 апреля, в Одессе прогремели взрывы. Над городом поднимается столб дыма. Перед этим в ряде регионов была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал оставаться в укрытияъ до отмены воздушной тревоги.

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Суспільне опубликовало фото столбы дыма над Одессой после первого взрыва:

Над Одессой виднеется дым / Фото: Суспільне Одеса

Так выглядела карта тревог сегодня утром:

Карта тревог утром 24 апреля / t.me/alarmukraine

Атаки РФ на Одессу и область - последние новости

Как сообщал Главред, ночью 22 апреля российские оккупанты запустили по Украине семь дронов "Шахед", один беспилотник "Орлан" и три ракеты.

Мобильные огневые группы Сил обороны Украины уничтожили пять ударных дронов, а около 07:00 также сбили беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Все дроны были уничтожены в Одесской области.

21 апреля в Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Оккупанты ударили баллистикой и целились по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры.

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